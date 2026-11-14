Confirman lesión de destacado futbolista tras triunfo de Perú ante Bolivia: "Subluxación"

La selección peruana venció por 2-0 a Bolivia en un amistoso internacional disputado el último viernes en el Estadio de Matute. Los dirigidos por Mano Menezes volvieron al triunfo tras una accidentada gira por Norteamérica en octubre pasado y esperan cerrar el año con un nuevo triunfo ante Panamá en diciembre; no obstante, no todo fue alegría en el partido por fecha FIFA, y es que en las últimas horas se confirmó la lesión de un destacado futbolista tras el duelo de anoche.

Confirman lesión de destacado futbolista tras el Perú vs Bolivia

Las alarmas se encendieron luego de confirmarse la lesión de Robson Matheus, mediocampista de la selección boliviana. A través de sus redes sociales, ‘La Verde’ publicó un comunicado informando sobre la situación del jugador, cuya convocatoria quedó desafectada y se perderá el próximo partido de su selección ante Ecuador.

El cuerpo médico de la Selección Boliviana de Fútbol informa que, durante el partido amistoso frente al seleccionado de Perú, el jugador Robson Matheus debió abandonar el terreno de juego tras presentar un dolor agudo en el hombro derecho. La evaluación médica inicial establece como diagnóstico presuntivo una subluxación acromioclavicular derecha , señala el comunicado.

Bolivia confirma lesión de Robson Matheus

De esta forma, el jugador de Bolívar retornará a su país para someterse a estudios médicos que permitan determinar la gravedad de su lesión y el plazo estimado para su recuperación. Mientras tanto, Bolivia perderá a una pieza clave en el esquema de Óscar Villegas para su próximo duelo ante el Tricolor.

¿Gianluca Lapadula también terminó lesionado?

Vale precisar que las alarmas también se encendieron en Perú y Universitario de Deportes, luego que Gianluca Lapadula fuera reemplazado por problemas físicos. El ‘Bambino de Los Andes’ estuvo tendido en el suelo al minuto 53 por molestias en el muslo izquierdo y fue sustituido por Adrián Ugarriza. Hasta el momento, la selección peruana aún no ha brindado un diagnóstico sobre el estado de ‘Lapagol’.

(Video: América TV)