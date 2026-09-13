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Temblor en Perú HOY, domingo 13 de septiembre EN VIVO: IGP confirma último SISMO, ¿dónde fue el epicentro?
Consulta AQUÍ los sismos que se registraron este 13 de septiembre. Revisa el epicentro, magnitud, profundidad y hora del último movimiento reportado por el IGP.
La constante actividad sísmica mantiene en alerta a toda la población peruana. Este domingo 13 de septiembre, se pueden seguir EN VIVO los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A continuación, te informamos las últimas actualizaciones, como la magnitud, hora, profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las diversas regiones del país. ¡A estar preparados!
PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 12 de septiembre de 2026: IGP confirmó último SISMO, ¿dónde y magnitud?
Temblor HOY, domingo 13 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del sismo en Perú, vía IGP
TEMBLOR HOY EN PASCO
- Fecha:13/09/2026 01:03:52
- Mag:3.5
- Prof:13km
- Lat:-10.18
- Long:-74.32
- Int:II-III Puerto Bermúdez
- Ref:69 km al E de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco
Bienvenidos
En Líbero, te compartimos EN VIVO todo sobre los últimos reportes del IGP y los temblores de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.
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Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: LINK para ver los resultados y saber si alcanzaste una de las vacantes
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RESULTADOS del Examen de Admisión Cayetano Heredia 2027-1: mira AQUÍ puntajes y lista de ingresantes del 13 de septiembre
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Temblor HOY, domingo 6 de septiembre de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del reciente SISMO en Perú
¡Vamos al Circo!
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