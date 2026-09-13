La constante actividad sísmica mantiene en alerta a toda la población peruana. Este domingo 13 de septiembre, se pueden seguir EN VIVO los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A continuación, te informamos las últimas actualizaciones, como la magnitud, hora, profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las diversas regiones del país. ¡A estar preparados!

Temblor HOY, domingo 13 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del sismo en Perú, vía IGP 07:40 TEMBLOR HOY EN PASCO Fecha:13/09/2026 01:03:52

Mag:3.5

Prof:13km

Lat:-10.18

Long:-74.32

Int:II-III Puerto Bermúdez

Ref:69 km al E de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco 07:38 Bienvenidos En Líbero, te compartimos EN VIVO todo sobre los últimos reportes del IGP y los temblores de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.