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Temblor en Perú HOY, domingo 13 de septiembre EN VIVO: IGP confirma último SISMO, ¿dónde fue el epicentro?

Consulta AQUÍ los sismos que se registraron este 13 de septiembre. Revisa el epicentro, magnitud, profundidad y hora del último movimiento reportado por el IGP.

Melanni Miranda
Temblor en Perú este domingo 13 de septiembre: epicentro y magnitud.
Temblor en Perú este domingo 13 de septiembre: epicentro y magnitud. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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La constante actividad sísmica mantiene en alerta a toda la población peruana. Este domingo 13 de septiembre, se pueden seguir EN VIVO los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A continuación, te informamos las últimas actualizaciones, como la magnitud, hora, profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las diversas regiones del país. ¡A estar preparados!

Temblor en Perú hoy, 12 de septiembre: magnitud y EPICENTRO de los últimos sismos.

PUEDES VER: Temblor en Perú del sábado 12 de septiembre de 2026: IGP confirmó último SISMO, ¿dónde y magnitud?

Temblor HOY, domingo 13 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del sismo en Perú, vía IGP

07:40
13/9/2026

TEMBLOR HOY EN PASCO

  • Fecha:13/09/2026 01:03:52
  • Mag:3.5
  • Prof:13km
  • Lat:-10.18
  • Long:-74.32
  • Int:II-III Puerto Bermúdez
  • Ref:69 km al E de Puerto Bermúdez, Oxapampa - Pasco
07:38
13/9/2026

Bienvenidos

En Líbero, te compartimos EN VIVO todo sobre los últimos reportes del IGP y los temblores de hoy, domingo 13 de septiembre de 2026. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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