¿Quién es el futbolista peruano más caro en todo el mercado de transferencias?

Empezó el 2026 y hay un futbolista de la selección peruana que tiene el honor de ser el más costoso en el mercado de transferencias.

Francisco Esteves
El futbolista más caro de la seleción peruana.
El futbolista más caro de la seleción peruana. | Foto: La Bicolor - X.
Ha comenzado el 2026 y todos los futbolistas actualizaron sus precios en el mercado de transferencia. Por ello, es importante saber quién es el jugador de la selección peruana, y de nuestro país en general, más caro en todo el mundo. Eso sí, vale precisar que hoy en día la cotización de nuestros compatriotas es muchos menor a la de años pasados.

Como sabemos, en la última década el precio del futbolista se ha devaluado bastante, ya que desde Renato Tapia, que llegó a costar 18 millones de euros, no ha aparecido otro elemento nacional que supere la barrera de los 10 millones. Actualmente, el jugador con nuestra nacionalidad de mejor valor en el mercado ni siquiera nació en el Perú.

Nos referimos a Oliver Sonne, oriundo de Dinamarca pero con raíces 'incaicas', por lo que cuenta con nuestra nacionalidad e incluso decidió defender los colores de la Blanquirroja. El 'Vikingo' está cotizado en 4 millones de euros, según Transfermarkt, y es el futbolista más caro de la selección peruana por el momento.

Oliver Sonne

Oliver Sonne en el Burnley.

Recordemos que el peruano-danés se encuentra jugando en el Burnley de la Premier League y es el único elemento nacional que milita en una de las grandes ligas de Europa. Por ello, es normal que su precio sea 'elevado' si lo comparamos con otros deportistas de la Bicolor.

Top 5 futbolistas peruanos más caros

  • Oliver Sonne - Burnley (4.00 millones de euros)
  • Marcos López - Copenhague (3.50 millones de euros)
  • Erick Noriega - Gremio (3.50 millones de euros)
  • Fabio Gruber - Nüremberg (2.00 millones de euros)
  • Piero Quispe - Sydney FC (2.00 millones de euros)

No olvides revisar tu agenda deportiva

