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Lapadula y su contundente análisis de los próximos amistosos de Perú: “Serán 4 partidos importantes”

La Bicolor afrontará cuatro partidos importantes por los amistosos de la fecha FIFA, y así lo sabe Gianluca Lapadula, quien brindó su análisis sobre estos compromisos.

Antonio Vidal
Gianluca Lapadula y su contundente análisis de los próximos amistosos de Perú. Foto: IG
Gianluca Lapadula y su contundente análisis de los próximos amistosos de Perú. Foto: IG
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La selección peruana se alista para los amistosos de la fecha FIFA que tendrá contra grandes países como Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, siendo compromisos realmente importantes para nuestra selección, así lo hizo saber Gianluca Lapadula, quien se animó a hablar sobre el trabajo que viene realizando bajo las órdenes de Mano Menezes como preparación para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero de Universitario primero se mostró feliz por este llamado y valoró la oportunidad de seguir representando a la Bicolor, manifestando su orgullo.

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Gianluca Lapadula se pronunció tras volver a vestir la camiseta de Perú

Lapadula habló acerca de lo importantes que serán estos encuentros manifestando que están siguiendo al pie de la letra lo que les ordena Mano Menezes. "Me siento muy orgulloso de estar aquí, serán cuatro partidos importantes para ver cómo estamos y lo estamos haciendo bien, con todo lo que nos pide el profe y con mucha actitud. Estoy muy contento", expresó el jugador.

Por último, el 'Bambino' mandó un mensaje a la hinchada de la Blanquirroja. "Que sigan alentándonos como siempre, siempre hay que decirle gracias a todo el Perú”, sentenció.

Gianluca Lapadula se pronunció tras su convocatoria

Gianluca Lapadula se pronunció tras su convocatoria

¿Desde cuándo no es convocado Gianluca Lapadula por Perú?

Gianluca Lapadula estuvo alejado de las convocatorias de la selección peruana durante cerca de un año y medio. Su última presencia con la Bicolor había sido en marzo de 2025, hasta que volvió a ser considerado para la fecha FIFA de septiembre de 2026.

¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos?

El encuentro amistoso por la fecha FIFA se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 3.30 p. m. (hora peruana) y podrá ser visto en todo el país a través de América TV. Además, Diario Líbero ofrecerá el minuto a minuto del encuentro de manera online, con todas las incidencias y videos de los goles.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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