¡Atención! Contar con la ansiada Green Card en Estados Unidos no solo significa haber obtenido el estatus de residente permanente, sino que también conlleva la gran responsabilidad de cumplir con diversas obligaciones legales y conductuales que te permitirán conservar la validez de este derecho. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear sanciones, la pérdida de beneficios e incluso la revocación de la residencia. ¿Podrían ser expulsados del país?

Inmigrantes con Green Card: Trump deportará a los que no cumplan con estas obligaciones

'El Cronista' compartió más información sobre las últimas actualizaciones que deben tomar en cuenta los residentes que tienen Green Card. Según las normativas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los residentes permanentes deben cumplir con ciertas obligaciones para conservar su estatus legal. Estas responsabilidades incluyen:

Obedecer las leyes del país americano.

Presentar declaraciones de impuestos sobre la renta.

Informar sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

(IRS). Apoyar la forma democrática del gobierno.

En el caso de los hombres de entre 18 y 25 años, registrarse en el Servicio Selectivo.

Atención, inmigrantes con Green Card en EE. UU.: Trump deportará a los que no cumplan con estas obligaciones.

Por otro lado, es importante saber que los que obtienen la Green Card gozan de múltiples beneficios que contribuyen a una vida más estable y segura. Entre las ventajas más significativas figuran las siguientes:

El derecho a residir y trabajar legalmente.

El acceso a la seguridad social.

Beneficios públicos.

La gran posibilidad de estudiar con tarifas reducidas.

La libertad de viajar y un camino hacia la ciudadanía.

¿Qué es la Green Card y por qué es muy solicitada?

La Green Card, oficialmente denominada Tarjeta de Residente Permanente, es un documento que otorga a los ciudadanos extranjeros el derecho a residir y laborar en EE. UU. de manera legal y permanente, esto sin necesidad de una visa temporal.

Asimismo, facilita el patrocinio familiar, permitiendo a los residentes ayudar a ciertos familiares a emigrar al país. Además, ofrece un camino hacia la ciudadanía, ya que después de cinco años de residencia (o tres años si se está casado con un ciudadano estadounidense), es posible solicitar la naturalización.