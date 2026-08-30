Aviso importante: el último cambio en las regulaciones federales de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) impide que, a partir de ahora, los emprendedores inmigrantes, incluidos aquellos con residencia permanente y Green Card, accedan a los programas de financiamiento garantizados como el 7(a) y el 504.

Esta limitación administrativa rechaza el apoyo financiero del gobierno federal a cualquier negocio que tenga participación, aunque sea mínima, de propietarios que no son ciudadanos de Estados Unidos. AQUÍ todo lo que se sabe.

Alerta, inmigrantes y con Green Card: cambio rechaza que las empresas de inmigrantes accedan a préstamos

Tal como señaló SHELTERFORCE y otros medios, el veto de la SBA a las nuevas restricciones financieras en EE. UU. significa que los inmigrantes legalmente residentes (que cuentan con Green Card) ya no son elegibles para préstamos multiuso tradicionales, un cambio que se extiende más allá de sólo microcrédito o bonos.

Cuidado, ilegales y con Green Card: anuncian cambio que rechaza que las empresas de inmigrantes accedan a préstamos.

Al mismo tiempo, la administración federal ha emitido por conducto de reguladores como el FDIC y la OCC, ejerciendo presión sobre la banca comercial. Estas agencias han advertido a los bancos comerciales que la concesión de préstamos a personas con estatus migratorio temporal o no regular conlleva un “alto riesgo de crédito” debido al potencial de deportación.

Cabe resaltar que los bancos están sujetos a una supervisión rigurosa para confirmar el estado de ciudadanía y la validez de los permisos de trabajo de sus clientes antes de abrir o mantener cuentas y líneas de crédito.

¿Qué han intentado los legisladores con relación a esta situación para los no ciudadanos?

Frente a este preocupante impacto económico, varios legisladores han introducido la Ley de Inversión en el Sueño Americano de 2026 y una resolución bajo la Ley de Revisión del Congreso (CRA) al Congreso.

Ambas iniciativas tienen por objeto restablecer las normas de financiación de la SBA para los titulares con Green Card que existían antes de la reforma. Sin embargo, su aprobación debe navegar por un entorno legislativo mucho más complejo.