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ALERTA MÁXIMA resuelta en Walmart: autoridades CONFIRMAN el origen de los MISTERIOSOS VAPORES que enfermaron a 19 personas, ¿se trató de un crimen?
19 personas fueron hospitalizadas por una fuga de gases tóxicos en un Walmart de Nueva Jersey. Autoridades localizaron el origen y descartaron un crimen.
Una alerta por materiales peligrosos generó preocupación en un Walmart de Gloucester, Nueva Jersey, luego de que 19 personas fueran trasladadas a hospitales tras quedar expuestas a gases tóxicos dentro de la tienda. Sin embargo, las autoridades ya determinaron el origen de los misteriosos vapores y descartaron, por ahora, que se tratara de un crimen.
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¿Qué ocurrió en el Walmart de Gloucester?
El incidente ocurrió el martes por la tarde en el Walmart ubicado en Cooper Street, en el municipio de Deptford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Según los investigadores, una lata de insecticida en aerosol Hot Shot, utilizada para eliminar insectos voladores, cayó de una estantería y terminó debajo de un sistema de anaqueles.
La lata permaneció en ese lugar hasta que fue localizada durante una limpieza exhaustiva esa misma noche. Los gases liberados provocaron la evacuación del establecimiento y la atención médica de 19 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos.
La información fue reportada por 6abc Philadelphia, medio que señaló que el incidente se originó cuando una lata de insecticida cayó accidentalmente de un estante.
Autoridades descartan que los vapores fueran parte de un crimen
Tras investigar lo ocurrido en el Walmart de Nueva Jersey, las autoridades determinaron que no existen indicios de que el incidente haya sido provocado de manera intencional. Es decir, la alerta registrada en el establecimiento habría tenido su origen en un accidente.
Pese a la exposición a los gases tóxicos, no se reportaron personas con heridas de gravedad. Las autoridades continúan evaluando las circunstancias del incidente, que hasta el momento es considerado una emergencia relacionada con materiales peligrosos y no un acto criminal.
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