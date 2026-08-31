¿Dónde ver partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron y a qué hora juegan por el US Open 2026?

Ignacio Buse afrontará uno de los partidos más importantes de su todavía joven carrera profesional. El tenista peruano hará su estreno en el cuadro principal del US Open 2026 frente al estadounidense Marcos Giron, en un duelo que llega en un momento especialmente favorable para el representante nacional.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

El partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron se disputará el martes 1 de septiembre de 2026, por la primera ronda del US Open. El encuentro está programado como tercer turno de la Cancha 17 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

¿A qué hora juega Ignacio Buse HOY?

Perú: 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Chile: 4:30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Brasil: 5:30 p. m.

España: 10:30 p. m.

El horario es referencial debido a que el duelo está establecido como tercer turno y dependerá de la duración de los encuentros anteriores.

¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

El debut de Ignacio Buse en el US Open 2026 podrá seguirse en vivo a través de ESPN 2, señal que tiene los derechos de transmisión del torneo para Latinoamérica.

¿Dónde ver por internet Ignacio Buse vs. Marcos Giron?

Los aficionados también podrán seguir el partido online mediante Disney+, plataforma que ofrecerá la transmisión del encuentro. Otra alternativa para los seguidores del tenis es Tennis TV, dependiendo de la disponibilidad de la señal en cada territorio.

Ignacio Buse sumó su segundo título ATP. Foto: ATP

Buse aterriza en Nueva York con la confianza por las nubes después de conquistar el ATP 250 de Winston-Salem. El peruano cerró una semana brillante al derrotar al británico Arthur Fery en la final y consiguió así un nuevo título ATP, justo antes de afrontar su participación en el último Grand Slam de la temporada.

Más allá del trofeo, el triunfo en Winston-Salem representa una inyección importante de confianza para Buse. El peruano llega con ritmo competitivo, buenas sensaciones y la certeza de que puede imponerse ante jugadores con mayor experiencia en el circuito.

Su rival será Marcos Giron, tenista estadounidense que conoce bien las exigencias del circuito ATP y que tendrá además el respaldo del público local. Actualmente ubicado alrededor del puesto 78 del ranking mundial, Giron buscará aprovechar las condiciones de jugar en casa para avanzar en Nueva York.

Sin embargo, Buse tiene un antecedente reciente que puede resultar determinante. Ambos jugadores ya se enfrentaron este año en el ATP de Queen's, sobre césped, y el peruano consiguió una remontada por 3-6, 7-5 y 7-6. Aquel partido demostró la capacidad de 'Nacho' para mantenerse competitivo en momentos de máxima presión.