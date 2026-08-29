Ignacio Buse dio rotundo comentario tras salir campeón del ATP 250 Winston-Salem: "Es muy especial"

Ignacio Buse cerró una semana inolvidable en el circuito ATP Tour al consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. El tenista peruano consiguió el segundo título de su carrera en este tipo de torneos y, además, hizo historia al convertirse en el jugador más joven en levantar el trofeo de este certamen. Tras la celebración, ‘Nacho’ destacó el esfuerzo realizado junto a su equipo para alcanzar este importante objetivo.

Ignacio Buse dio rotundo comentario tras salir campeón del ATP 250 Winston-Salem

Buse valoró especialmente haber conseguido el campeonato y resaltó lo significativo que resulta para él haber quedado en la historia del torneo. “Es muy especial esto de ser el campeón más joven aquí. Para mí es especial poder ganar aquí. Hemos trabajado muy duro junto a mi equipo. Felicito a Arthur y a su equipo, es una gran semana para ambos”, señaló el tenista nacional tras la consagración.

El peruano también agradeció a todas las personas que hicieron posible el desarrollo del torneo y no descartó volver a Winston-Salem en la próxima edición. “Gracias a toda la organización. He vivido una gran semana, he disfrutado durante este torneo y espero estar aquí también el próximo año defendiendo el título”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Buse se dirigió a los aficionados peruanos que lo siguen en cada uno de sus partidos alrededor del mundo. El campeón destacó el apoyo que encuentra en distintos países y aseguró sentirse orgulloso de representar a Perú en el máximo nivel del tenis. “Quiero agradecer a toda la gente en Perú. Sitio a donde vaya, siempre hay peruanos. Que se escuche en todo el mundo. ¡Perú es clave!”, afirmó emocionado.

¿Qué se viene para Ignacio Buse luego de salir campeón del ATP 250 Winston-Salem?

Con el título de Winston-Salem ya en sus manos, Ignacio Buse tendrá poco tiempo para celebrar, pues su siguiente desafío será el US Open 2026, último Grand Slam de la temporada. El peruano llegará al certamen estadounidense con la confianza en alto luego de haber protagonizado una de las semanas más importantes de su carrera.