Ignacio Buse rotundo tras clasificar a semifinales del ATP Winston-Salem: "Fue una batalla mental"

Ignacio Buse no ocultó su felicidad luego de conseguir una histórica clasificación a las semifinales del Winston-Salem Open al vencer a Juan Manuel Cerúndolo. El tenista peruano de 22 años reconoció que tuvo que afrontar un partido especialmente exigente debido a las condiciones climáticas, pero destacó la fortaleza mental que mostró para quedarse con el triunfo.

Ignacio Buse dio fuerte mensaje tras clasificar a la semifinal del ATP Winston-Salem

Tras finalizar el encuentro, ‘Nacho’ explicó que la humedad complicó considerablemente el desarrollo del compromiso y que las condiciones fueron distintas a las que había encontrado en sus anteriores presentaciones.

“Hoy fue una batalla mental, sin duda. Había mucha humedad, fueron condiciones muy diferentes a la de los días anteriores. Mentalmente ambos fuimos muy fuerte, creo que yo un poco más en el tercer set, pero hoy fue muy difícil jugar”, admitió el peruano.

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a semifinales de Winston-Salem

El tenista nacional también valoró el gran momento que atraviesa y aseguró que está disfrutando más de sus partidos, algo que considera importante para continuar creciendo en el circuito.

“Estoy extremadamente feliz, estoy haciendo las cosas bien, estoy disfrutando un poco más en la cancha y muy feliz de estar en semifinales aquí”, manifestó.

¿A quién enfrentará Ignacio Buse en la semifinal del ATP Winston-Salem?

Ahora, Buse afrontará un nuevo reto en el torneo estadounidense. Este viernes se medirá con el francés Benjamin Bonzi por un puesto en la final del Winston-Salem Open. El peruano intentará extender su buena semana antes de encarar otro compromiso de peso: su estreno en el US Open, en el que se enfrentará al estadounidense Marcos Girón, situado actualmente en el lugar 77 del ranking ATP.