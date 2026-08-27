Ignacio Buse volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y consiguió una importante clasificación en el ATP 250 de Winston-Salem. El tenista peruano derrotó a Juan Manuel Cerúndolo en un intenso duelo sudamericano y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo, justo en la antesala del US Open 2026.

Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a semifinales de Winston-Salem

El partido terminó con victoria para Buse por 7-6 (4), 4-6 y 6-2, en un compromiso que tuvo que detenerse por la lluvia durante el primer set. El argentino, ubicado en el puesto 51 del ranking mundial, comenzó mejor y llegó a colocarse 3-0 tras conseguir dos quiebres consecutivos. Sin embargo, el peruano reaccionó a tiempo, recuperó el terreno perdido y llevó el parcial hasta un tiebreak, donde terminó imponiéndose por 7-4.

Ignacio Buse busca salir campeón del ATP 250 Winston-Salem

En el segundo set, Cerúndolo consiguió recuperar la iniciativa y encontró mayor regularidad después de una extensa interrupción. El argentino aprovechó sus oportunidades de quiebre y, pese a que Buse también logró romperle el servicio en dos ocasiones, terminó llevándose el parcial por 6-4 para forzar el tercer set.

La definición tuvo otra historia. Buse salió decidido y rápidamente consiguió un quiebre que le permitió ponerse 2-1 arriba. Desde ese momento, el peruano tomó el control del encuentro, volvió a quebrar el saque de su rival y evitó cualquier reacción para cerrar el partido con un contundente 6-2.

¿Quién es el próximo rival de Ignacio Buse en el ATP 250 Winston-Salem?

Con este resultado, Ignacio Buse alcanzó su cuarta semifinal a nivel ATP y disputará por primera vez esta instancia sobre pista dura. Su próximo desafío será ante el francés Benjamin Bonzi (100°), quien buscará impedir que el peruano continúe avanzando en Winston-Salem. El ganador se quedará con un lugar en la gran final del certamen.