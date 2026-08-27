- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Champions League
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Universitario
- Alianza Lima
- Acumulado Liga 1
- Fichajes Vóley
Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y clasificó a semifinales del ATP 250 Winston-Salem
Ignacio Buse brilla en el ATP 250 de Winston-Salem tras vencer a Juan Manuel Cerúndolo por 2 sets a 1 y asegurar su lugar en semifinales.
Ignacio Buse volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y consiguió una importante clasificación en el ATP 250 de Winston-Salem. El tenista peruano derrotó a Juan Manuel Cerúndolo en un intenso duelo sudamericano y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo, justo en la antesala del US Open 2026.
PUEDES VER: La historia de Mirra Andreeva: la joya rusa que conquistó Roland Garros y apunta al número uno del mundo
Ignacio Buse venció a Juan Manuel Cerúndolo y avanzó a semifinales de Winston-Salem
El partido terminó con victoria para Buse por 7-6 (4), 4-6 y 6-2, en un compromiso que tuvo que detenerse por la lluvia durante el primer set. El argentino, ubicado en el puesto 51 del ranking mundial, comenzó mejor y llegó a colocarse 3-0 tras conseguir dos quiebres consecutivos. Sin embargo, el peruano reaccionó a tiempo, recuperó el terreno perdido y llevó el parcial hasta un tiebreak, donde terminó imponiéndose por 7-4.
Ignacio Buse busca salir campeón del ATP 250 Winston-Salem
En el segundo set, Cerúndolo consiguió recuperar la iniciativa y encontró mayor regularidad después de una extensa interrupción. El argentino aprovechó sus oportunidades de quiebre y, pese a que Buse también logró romperle el servicio en dos ocasiones, terminó llevándose el parcial por 6-4 para forzar el tercer set.
La definición tuvo otra historia. Buse salió decidido y rápidamente consiguió un quiebre que le permitió ponerse 2-1 arriba. Desde ese momento, el peruano tomó el control del encuentro, volvió a quebrar el saque de su rival y evitó cualquier reacción para cerrar el partido con un contundente 6-2.
¿Quién es el próximo rival de Ignacio Buse en el ATP 250 Winston-Salem?
Con este resultado, Ignacio Buse alcanzó su cuarta semifinal a nivel ATP y disputará por primera vez esta instancia sobre pista dura. Su próximo desafío será ante el francés Benjamin Bonzi (100°), quien buscará impedir que el peruano continúe avanzando en Winston-Salem. El ganador se quedará con un lugar en la gran final del certamen.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90