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Ignacio Buse clasificó a cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel tras vencer al suizo Feldbausch

En un partido donde nuestro compatriota fue de menos a más, Ignacio Buse venció 2-1 ante el suizo Feldbausch y clasificó a los cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel.

    Diego Medina
    Ignacio Buse sigue en carrera por el ATP 250 Kitzbühel.
    Ignacio Buse sigue en carrera por el ATP 250 Kitzbühel. | Foto: AFP
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    Por los octavos de final del ATP 250 Kitzbühel, Ignacio Buse logró superar al tenista suizo Feldbausch (ATP 284) por un marcador de 2-1. Pese a que inició con una dura derrota por 6-2, luego logró levantar cabeza e imponer su buen nivel para poder conseguir el boleto hacia la instancia de cuartos.

    Ignacio Buse afronta su mejor temporada en el Grand Slam británico. Foto: ATP

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    Ignacio Buse clasificó a cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel

    En el campo de arcilla, Ignacio Buse comenzó sorpresivamente cayendo por 2-6 en un set para no creer. Sin embargo, pudo remontar la llave con parciales de 6-2 y 6-2 para conseguir el triunfo en la serie e inscribir su nombre a las instancias decisivas del ATP 250 Kitzbühel. Un marcador que motiva a nuestro compatriota al saber que está cada vez más cerca de una nueva final.

    Luego del compromiso, se aguardaba el rival del tenista peruano para los cuartos de final, y se conoció que será el argentino Etcheverry (ATP 31), quien viene de vencer al austriaco 2-0 (6-2 y 7-6). De esta manera, todo va quedando listo para el encuentro de ambos deportistas en Austria.

    Ignacio Buse afronta su mejor temporada como profesional en el circuito ATP. Foto: AFP

    Ignacio Buse afronta su mejor temporada como profesional en el circuito ATP. Foto: AFP

    Ignacio Buse llega a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel en uno de los mejores momentos de su carrera. El tenista peruano, quinto cabeza de serie del torneo, dejó en el camino a Vit Kopriva en un duro estreno, confirmando su buen presente sobre polvo de ladrillo y su confianza en el circuito ATP.

    Por su parte, Tomás Martín Etcheverry afronta este compromiso tras mostrar solidez en sus dos primeras presentaciones en Austria. El argentino avanzó con autoridad a los cuartos de final luego de superar sus compromisos sin ceder demasiadas oportunidades, respaldando su experiencia en canchas de arcilla. Ahora buscará imponer su mayor recorrido en este tipo de instancias frente a un Buse que atraviesa un gran nivel y aspira a seguir haciendo historia en Kitzbühel.

    ¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Etcheverry?

    El partido de cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel entre Ignacio Buse vs Etcheverry se jugará este viernes 24 de julio a partir de las 4.00 a. m. hora peruana (9.00 a. m. GMT).

    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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