Ignacio Buse clasificó a cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel tras vencer al suizo Feldbausch

Por los octavos de final del ATP 250 Kitzbühel, Ignacio Buse logró superar al tenista suizo Feldbausch (ATP 284) por un marcador de 2-1. Pese a que inició con una dura derrota por 6-2, luego logró levantar cabeza e imponer su buen nivel para poder conseguir el boleto hacia la instancia de cuartos.

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Ignacio Buse clasificó a cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel

En el campo de arcilla, Ignacio Buse comenzó sorpresivamente cayendo por 2-6 en un set para no creer. Sin embargo, pudo remontar la llave con parciales de 6-2 y 6-2 para conseguir el triunfo en la serie e inscribir su nombre a las instancias decisivas del ATP 250 Kitzbühel. Un marcador que motiva a nuestro compatriota al saber que está cada vez más cerca de una nueva final.

Luego del compromiso, se aguardaba el rival del tenista peruano para los cuartos de final, y se conoció que será el argentino Etcheverry (ATP 31), quien viene de vencer al austriaco 2-0 (6-2 y 7-6). De esta manera, todo va quedando listo para el encuentro de ambos deportistas en Austria.

Ignacio Buse afronta su mejor temporada como profesional en el circuito ATP. Foto: AFP

Ignacio Buse llega a los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel en uno de los mejores momentos de su carrera. El tenista peruano, quinto cabeza de serie del torneo, dejó en el camino a Vit Kopriva en un duro estreno, confirmando su buen presente sobre polvo de ladrillo y su confianza en el circuito ATP.

Por su parte, Tomás Martín Etcheverry afronta este compromiso tras mostrar solidez en sus dos primeras presentaciones en Austria. El argentino avanzó con autoridad a los cuartos de final luego de superar sus compromisos sin ceder demasiadas oportunidades, respaldando su experiencia en canchas de arcilla. Ahora buscará imponer su mayor recorrido en este tipo de instancias frente a un Buse que atraviesa un gran nivel y aspira a seguir haciendo historia en Kitzbühel.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Etcheverry?

El partido de cuartos de final del ATP 250 Kitzbühel entre Ignacio Buse vs Etcheverry se jugará este viernes 24 de julio a partir de las 4.00 a. m. hora peruana (9.00 a. m. GMT).