Ignacio Buse se estrenó con victoria en el ATP 250 de Mallorca: venció a Stéfanos Tsitsipás

El tenista peruano Ignacio Buse volvió a destacar en el circuito tras conseguir una victoria en la primera ronda del Mallorca Championships 2026. La primera raqueta nacional dio el golpe del torneo al derrotar al griego Stéfanos Tsitsipás, un resultado que rápidamente captó la atención del mundo deportivo.

Este encuentro marcó el debut del joven peruano sobre las canchas de césped del Country Club de Santa Ponsa, en España. Pese a la dificultad que representa adaptarse por primera vez a la hierba, Buse mostró madurez y solidez mental para imponerse ante uno de los nombres más importantes del tenis actual.

El triunfo se selló en dos sets, con un marcador de 7-6(4) y 6-3. La clave del partido estuvo en el primer parcial, donde el peruano sostuvo la presión en los momentos más exigentes para adjudicarse el tie-break. Ese impulso le permitió dominar con mayor soltura el segundo set y asegurar su pase a la siguiente ronda del ATP 250.

La relevancia de esta victoria crece al revisar la trayectoria de su rival. Tsitsipás es uno de los jugadores más competitivos del circuito y llegó a ocupar el número 3 del mundo. Vencerlo en sets corridos confirma el crecimiento que Buse ha mostrado en la presente temporada.

Con este resultado, Ignacio Buse avanza en el torneo de Mallorca y sigue acumulando experiencia y confianza de cara a sus próximos desafíos en el ATP 2026. El tenis peruano celebra este triunfo, que vuelve a poner la bandera nacional en un lugar destacado del deporte blanco.

Próximo partido de Ignacio Buse

Tras su brillante e histórico debut, el próximo desafío de Ignacio Buse ya está completamente definido. La raqueta nacional disputará los octavos de final mañana, miércoles 24 de junio, a las 5:30 a.m. (hora peruana). El tenista peruano saltará a la cancha central del torneo para medirse ante el checo Vit Kopriva, en un encuentro crucial donde buscará mantener su racha ganadora y asegurar su pase a la siguiente ronda de la competición.