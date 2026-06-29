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Ignacio Buse remontó a Emilio Nava y avanzó con autoridad a segunda ronda de Wimbledon

El tenista peruano remontó ante Emilio Nava y selló su clasificación a la segunda ronda de Wimbledon con una gran actuación.

    Redacción Líbero
    Ignacio Buse afronta su mejor temporada en el Grand Slam británico. Foto: ATP
    Ignacio Buse afronta su mejor temporada en el Grand Slam británico. Foto: ATP | Wimbledon | AFP
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    Ignacio Buse dio un gran paso en Wimbledon al clasificar a la segunda ronda tras vencer en cuatro sets al estadounidense Emilio Nava. El tenista peruano remontó el partido y mostró un alto nivel para seguir avanzando en el Grand Slam británico.

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    Buse se impuso con parciales de 6-7(5), 6-3, 7-5 y 6-0, luego de una actuación de menos a más sobre el césped londinense.

    Tras perder el primer set en el 'tie-break', el peruano reaccionó con personalidad, elevó la intensidad de su juego y tomó el control del encuentro para inclinar la balanza a su favor.

    El cuarto parcial reflejó el dominio absoluto del tenista nacional, que cerró el compromiso con un contundente 6-0 para sellar una victoria llena de carácter.

    Con este resultado, Buse confirma el gran momento que atraviesa y mantiene vivo el sueño de seguir haciendo historia en Wimbledon, donde buscará avanzar aún más en el cuadro principal.

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