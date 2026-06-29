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Ignacio Buse debutó con triunfo en Wimbledon 2026: venció 3-1 al estadounidense Emilio Nava
Ignacio Buse hace historia en Wimbledon con su primer triunfo en el torneo, tras vencer al estadounidense Emilio Nava en un duelo intenso que dejó parciales de 7-6(3), 3-6, 7-5 y 6-0.
¡Histórico debut en la catedral del tenis! El peruano Ignacio Buse arrancó con el pie derecho su participación en el cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada. Nachito demostró que está para grandes cosas en el circuito y selló un triunfazo sobre el césped londinense lo que desató la alegría de los aficionados nacionales que siguen de cerca su evolución.
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El actual número 34 del mundo y preclasificado 31 del torneo no la tuvo nada fácil en la cancha 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. Al frente estuvo el estadounidense Emilio Nava, ubicado en el puesto 86 del ranking ATP, quien plantó dura batalla en las primeras mangas y obligó al peruano a mostrar su mejor repertorio técnico y mental.
La victoria de Buse se consolidó en cuatro sets, con parciales de 7-6(3), 3-6, 7-5 y un contundente 6-0 en el último parcial, en el que borró por completo de la cancha a su rival. Este resultado marca el primer triunfo oficial de la raqueta nacional en el mítico torneo de Londres y ratifica su adaptación a una superficie tan exigente como la hierba.
Ignacio Buse apunta a llegar lejos en Wimbledon 2026
Tras superar este primer escollo, Ignacio Buse ya conoce a su próximo rival para la segunda ronda del certamen. Se medirá ante otro tenista estadounidense: Jenson Brooksby, actual número 81 del mundo, quien viene de derrotar por un sólido 3-0 al australiano Aleksandar Vukic, por lo que se prevé un choque de alta intensidad.
Con 25 años y un juego diestro que lo llevó a ser número 33 del mundo en 2022, Brooksby será una dura prueba para el peruano en su camino por seguir haciendo historia en Inglaterra. El tenis peruano celebra y Nachito Buse sigue firme, pues su nombre ya se escribe con fuerza entre los protagonistas del circuito profesional de la ATP.
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