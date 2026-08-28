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Ignacio Buse vs. Arthur Fery: fecha, hora y dónde ver final del ATP Winston-Salem Open
Ignacio Buse enfrentará a Arthur Fery por la gran final del ATP 250 Winston-Salem Open, este sábado 29 de agosto. Revisa a qué hora y dónde ver el duelo.
¡Por el título! Ignacio Buse enfrentará a Arthur Fery en un duelo de infarto por la final del ATP 250 del Winston-Salem Open, en búsqueda de seguir dejando el nombre del Perú por todo lo alto. El compromiso se llevará a cabo este sábado 29 de agosto desde las 3.00 p. m. de Lima, Perú, y a continuación te contamos los detalles para que no te pierdas ni un instante del mismo.
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¿Cómo llegan Ignacio Buse y Arthur Fery?
Luego de haber derrotado al francés Benjamin Bonzi en semifinales, con parciales de 6-2, 4-6, 6-1, ahora nuestro compatriota buscará hacer historia y convertirse en el primer peruano en llevarse el ATP jugando sobre cemento desde que lo consiguió Jaime Yzaga en Sídney de 1993. Por ello, todo el país estará alentando a Ignacio este fin de semana.
Así clasificó Ignacio Buse.
Por su parte, el británico Arthur Fery se clasificó a la gran final gracias a un walkover, ya que su rival, el australiano James Duckworth, tuvo que abandonar el juego durante el segundo set debido a una lesión. De esta forma, el oponente de Ignacio Buse llega relativamente con mayor frescura a la definición por el título.
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Arthur Fery?
Te dejamos el horario dependiendo tu país:
- México y Costa Rica: 2.30 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Ignacio Buse vs. Arthur Fery?
La transmisión de la gran final del ATP 250 Winston-Salem Open, entre Ignacio Buse y Arthur Fery será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante partido de tenis totalmente online vía Disney+ si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te contaremos quién fue el ganador del título.
¡Vamos al Circo!
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