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¡Orgullo peruano! Ignacio Buse clasificó a la final del ATP Winston-Salem tras vencer a Benjamin Bonzi

Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 250 Winston-Salem Open y sigue haciendo historia para el deporte peruano. Revisa todos los detalles de su triunfo.

    Francisco Esteves
    Ignacio Buse clasificó a la gran final.
    Ignacio Buse clasificó a la gran final.
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    Ignacio Buse sorprendió a todos los hinchas tras vencer al francés Benjamin Bonzi con parciales de 6-2, 4-6, 6-1. Esta victoria le sirvió para clasificar a la final del ATP 250 Winston-Salem Open, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde buscará seguir haciendo historia para el deporte peruano. Hace 22 años que un compatriota (Luis Horna) no llegaba hasta esta instancia jugando sobre cemento.

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    Con el triunfo de 'Nacho', son tres los peruanos que han llegado a esta instancia: Jaime Yzaga (5), Horna (1) y Buse (1). Vale precisar que la última vez fue en Long Island 2004, y vale precisar que nos referimos netamente jugando en esta clase de superficie.

    Vale precisar que ahora Ignacio se encuentra a la espera de conocer a su rival, que saldrá del duelo entre el británico Arthur Fery y el australiano James Duckworth. Si logra la victoria, se convertirá en nuestro segundo compatriota con al menos un título en pistas rápidas y el primero, desde Yzaga (en Sídney 1993), en obtener un trofeo disputado en cemento.

    Recordemos que Ignacio Buse ganó hace poco el ATP 500 de Hamburgo, el cual fue sobre arcilla, y cuenta con la posibilidad de ganar más de un título en la presente temporada, algo que un peruano no consigue desde 1993 (Jaime Yzaga). La gran final del ATP 250 Winston-Salem Open se llevará a cabo este mismo sábado 29 de agosto.

    Asimismo, es importante indicar que, gane o pierda el ATP, Buse tiene garantizado igualar su récord este lunes 31 de agosto cuando enfrente ante al estadounidense Marcos Giron en el arranque del US Open. Si vence en este enfrentamiento, se meterá por primera vez en el Top 30.

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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