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Ignacio Buse logra histórica clasificación en el ranking ATP tras ser campeón del Winston-Salem

Ignacio Buse hace historia a los 22 años: entra al Top 30 del ranking ATP y se convierte en el tercer peruano mejor ubicado de todos los tiempos.

    Sandra Morales
    Ignacio Buse entra al top 30 en el último ranking ATP
    Ignacio Buse entra al top 30 en el último ranking ATP | FOTO: LIBERO / Winston-Salem
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    Ignacio Buse conquistó su segundo título de la temporada tras proclamarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. ‘Nacho’ superó con autoridad en la final al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-2, sumando este trofeo en pista rápida al ATP 500 de Hamburgo obtenido en mayo.

    Christian Pacheco alcanzó los 42.195 kilómetros en la Maratón.

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    El paso de Buse por el cemento de Carolina del Norte ratificó su madurez táctica y solidez física. Tras superar a rivales de jerarquía durante la semana —incluida una trabajada victoria sobre Benjamin Bonzi en semifinales—, el peruano no dio margen de reacción a Fery en el duelo decisivo.

    Con un servicio efectivo (70% de puntos ganados con el primer saque) y agresividad desde la devolución, Buse concretó cuatro quiebres para sellar el triunfo en una hora y 20 minutos. El logro lo convierte, además, en el campeón más joven en la historia del certamen.

    Nuevo puesto en el ranking ATP de Ignacio Buse

    Con esta hazaña, Ignacio Buse se convierte en el tercer tenista peruano de la historia en romper la barrera del Top 30 en el ranking ATP. Su nombre se une al selecto club de la raqueta nacional junto a Pablo Arraya, quien alcanzó el puesto 29°, y Jaime Yzaga, poseedor del récord histórico del país con su casilla 18°.

    Próximo rival de Ignacio Buse

    Esta marca le asegura llegar como cabeza de serie al US Open, donde debutará en la primera ronda frente al local Marcos Giron. Por lo que, sin tiempo para festejos prolongados, "Nacho" ya está listo para hacer otro gran torneo el próximo martes 1 de septiembre en un horario aún por confirmar.

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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