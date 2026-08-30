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¡Arriba Perú! Christian Pacheco ganó la Maratón de Ciudad de México 2026

El corredor originario de Chilca alcanzó los 42.195 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos.

    Gary Huaman
    Christian Pacheco alcanzó los 42.195 kilómetros en la Maratón.
    Christian Pacheco alcanzó los 42.195 kilómetros en la Maratón. | Foto: AFP
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    Pacheco, miembro del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), mantuvo un desempeño constante a lo largo de la competencia, lo que le permitió alcanzar el primer puesto en la categoría masculina tras completar los 42.195 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos.

    Facundo Morando es actual entrenador de la selección argentina.

    PUEDES VER: Ex DT de Alianza Lima y hoy entrenador de Argentina minimizó a Perú tras amistosos: "Son inferiores"

    Pasando el medio maratón había bastantes pendientes y pasando el kilómetro 32 fue duro. Llegué bien cansado, y lo más satisfactorio es ganar después de muchos meses de preparación”, fueron las palabras del fondista a la agencia internacional AFP.

    La competencia atrajo a cerca de 30.000 corredores, comenzando en Ciudad Universitaria y finalizando en el icónico Zócalo de la Ciudad de México. Este evento no solo destacó por su masiva participación, sino también por la relevancia de sus locaciones, que simbolizan la vida cultural y social de la capital.

    El etíope Anbesa Lencho Tefaye ocupó el segundo puesto en la competencia, finalizando con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 25 segundos. Completando el podio, su compatriota Balew Yihunie Derseh se posicionó en tercer lugar, con un registro de 2 horas, 11 minutos y 58 segundos.

    Christian Pacheco

    Christian Pacheco alcanzó los 42.195 kilómetros en la Maratón.

    Christian Pacheco se prepara para Lima 2027

    El reciente triunfo de Pacheco, destacado atleta huancaíno y medallista panamericano, marca un nuevo hito en su carrera internacional. Este logro se produce en el contexto de su preparación para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

    Óscar Fernández, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), elogió el rendimiento del fondista, afirmando que este resultado “ratifica que nuestro país es cuna de los mejores atletas del mundo”.

    Con esta victoria, Pacheco no solo eleva el prestigio del atletismo peruano en el ámbito internacional, sino que también suma un valioso resultado en su trayectoria hacia los Juegos Panamericanos de 2027.

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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