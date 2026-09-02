Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi por US Open 2026 EN VIVO: hora y canal para ver el choque por los 32avos de final

Ignacio Buse sigue su trayectoria en el US Open 2026 luego de vencer por un contundente 3-2 a Marcos Giron, en lo que fue su estreno en la competición. Tras este gran resultado, el tenista nacional ahora deberá enfrentarse a Benjamin Bonzi, francés ubicado en el puesto 97 del ranking ATP, quien llega de vencer por 3-1 a Alex Molcan. De esta manera, Bonzi se enfrentará a nuestro representante nacional, actualmente ubicado en el puesto 30 del ranking ATP, en lo que promete ser un duelo emocionante que se realizará en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por US Open 2026?

El encuentro se realizará este jueves 3 de setiembre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA.

Así luce el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por US Open 2026?

El choque está previsto para seguirse desde las 10.00 a. m. (hora peruana), por lo que, si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te brinda la programación para otras naciones.

Perú: 10.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por US Open 2026?

Para seguir el encuentro disputado en cancha dura, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN. Sin embargo, para vivir la experiencia desde cualquier lugar, también puedes sintonizar el medio mediante la plataforma de streaming Disney Plus.

Estadísticas de Ignacio Buse y Benjamin Bonzi