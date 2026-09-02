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Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi por US Open 2026 EN VIVO: hora y canal para ver el choque por los 32avos de final

Ignacio Buse avanza en el US Open 2026 tras vencer 3-2 a Marcos Giron. El tenista nacional se prepara para su próximo enfrentamiento contra Benjamin Bonzi en Nueva York.

    Antonio Vidal
    Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi por US Open 2026 EN VIVO. Foto: composición Líbero
    Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi por US Open 2026 EN VIVO. Foto: composición Líbero
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    Ignacio Buse sigue su trayectoria en el US Open 2026 luego de vencer por un contundente 3-2 a Marcos Giron, en lo que fue su estreno en la competición. Tras este gran resultado, el tenista nacional ahora deberá enfrentarse a Benjamin Bonzi, francés ubicado en el puesto 97 del ranking ATP, quien llega de vencer por 3-1 a Alex Molcan. De esta manera, Bonzi se enfrentará a nuestro representante nacional, actualmente ubicado en el puesto 30 del ranking ATP, en lo que promete ser un duelo emocionante que se realizará en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York.

    Suspenden el partido de Ignacio Buse en el US Open.

    PUEDES VER: Suspende el partido de Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open 2026: ¿qué pasó en el torneo?

    ¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por US Open 2026?

    El encuentro se realizará este jueves 3 de setiembre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA.

    Así luce el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA

    Así luce el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA

    ¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por US Open 2026?

    El choque está previsto para seguirse desde las 10.00 a. m. (hora peruana), por lo que, si te encuentras fuera del país, Diario Líbero te brinda la programación para otras naciones.

    • Perú: 10.00 a. m.
    • Colombia: 10.00 a. m.
    • Ecuador: 10.00 a. m.
    • Chile: 11.00 a. m.
    • Bolivia: 11.00 a. m.
    • Venezuela: 11.00 a. m.
    • Argentina: 12.00 p. m.
    • Brasil: 12.00 p. m.
    • Paraguay: 12.00 p. m.
    • Uruguay: 12.00 p. m.

    ¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por US Open 2026?

    Para seguir el encuentro disputado en cancha dura, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN. Sin embargo, para vivir la experiencia desde cualquier lugar, también puedes sintonizar el medio mediante la plataforma de streaming Disney Plus.

    Estadísticas de Ignacio Buse y Benjamin Bonzi

    CaracterísticaIgnacio BuseBenjamin Bonzi
    Ranking3097
    Edad22 años30 años
    Peso78 kg82 kg
    Estatura1.83 m1.83 m
    ManoDerechaDerecha
    RevésDos manosDos manos
    Profesional desde2015
    Antonio Vidal
    AUTOR: Antonio Vidal

    Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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