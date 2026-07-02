¿Cuándo se realizará la proclamación oficial de los resultados presidenciales? Esto confirmó el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que este viernes 3 de julio se realizará la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El acto se llevará a cabo tras concluir la revisión final de las actas electorales, marcando el cierre formal del proceso electoral y dando inicio a la transición hacia las nuevas autoridades del país.

El JNE anunció que la proclamación de los resultados presidenciales se realizará en una sesión solemne del Pleno del organismo electoral, en cumplimiento del cronograma establecido. Con este procedimiento, se oficializa el cierre del proceso electoral y se da paso a la entrega de credenciales a las nuevas autoridades electas.

Resultados oficiales de la ONPE con el 100% de actas contabilizadas en la segunda vuelta

De acuerdo con el reporte final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de las actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalente a 9,223,396 sufragios.

Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtuvo el 49.865 % de los votos, con un total de 9,173,755 sufragios. Con estos resultados, la fórmula presidencial de Keiko Fujimori se perfila como ganadora de la segunda vuelta, acompañada por Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres como segundo vicepresidente.

El JNE mantiene el 3 de julio como fecha para proclamar los resultados presidenciales.

¿Cómo será la sesión de proclamación de resultados del JNE?

Durante la ceremonia oficial, el Pleno del JNE, integrado por su presidente Roberto Rolando Burneo Bermejo y los miembros titulares Gunther Hernán Gonzales Barrón, Marta Elizabeth Maisch Molina, Rubén Jaime Torres Cortés y Aarón Oyarce Yuzeli, dará lectura al acta general con el detalle final de la votación. En esta sesión se detallará el número total de votos obtenidos por cada candidatura presidencial, consolidando así el resultado definitivo del proceso electoral.

¿Se puede revertir la proclamación del JNE tras el cierre del proceso electoral?

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, reiteró que la proclamación del 3 de julio se realiza dentro de los plazos establecidos y que, una vez cumplidas las etapas finales, como la entrega de credenciales y la declaración de conclusión del proceso, ya no será posible retroceder en el cronograma electoral.

Asimismo, explicó que el sistema electoral peruano se rige por el principio de seguridad jurídica, lo que garantiza que los hitos establecidos se cumplan sin posibilidad de reabrir el proceso una vez concluido. Aunque cualquier ciudadano puede acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello no detiene la culminación formal del proceso electoral.