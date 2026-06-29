Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, ha sido elegida como la virtual presidenta del Perú para el período 2026-2031. Los recientes resultados de la segunda vuelta electoral la posicionan por delante de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, esto luego de varios intentos de llegar a Palacio de Gobierno. ¿Qué ha revelado la ONPE y cuándo se hará oficial su cargo?

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú: ONPE culmina conteo al 100% y se impone a Roberto Sánchez

Con la totalidad de las 92,766 actas contabilizadas hasta hoy, 29 de junio de 2026, la postulante de Fuerza Popular logró 9’223,396 votos, lo que representa el 50. 135% de los votos válidos.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú: ONPE culmina conteo al 100% y se impone a Roberto Sánchez.

Su contrincante, Roberto Sánchez, obtuvo 9’173,755 votos, que corresponde al 49. 865% del total. Al finalizar el escrutinio, existió una diferencia mínima de 49,641 votos entre los dos candidatos, marcando uno de los resultados más reñidos en la historia electoral del Perú.

La ONPE dio por finalizado el conteo de los votos de la segunda vuelta presidencial y ratificó que Keiko Fujimori ganó a Roberto Sánchez por una diferencia de 49,641 votos.

Luego de llevarse a cabo la revisión de todas las actas, incluyendo las que fueron analizadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), la candidata de Fuerza Popular logró posicionarse en la cuestionada segunda vuelta.

¿Cuándo se proclamarán los resultados oficiales?

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, comunicó a la prensa nacional que la oficialización de los resultados de la segunda vuelta electoral se llevará a cabo, a más tardar, el 3 de julio.

Una vez realizada la proclamación, se procederá a la entrega de las credenciales a la fórmula presidencial ganadora. Burneo señaló que esta ceremonia tendrá lugar el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con este evento formal, el JNE reconocerá oficialmente a las nuevas autoridades que dirigirán el país durante el periodo constitucional 2026-2031.