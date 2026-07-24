Campeón peruano pierde a su entrenador y llegará histórico club de Argentina: "Firmará..."

En plena disputa del Torneo Clausura Liga 1 2026, un reconocido club ha perdido a su entrenador tras caer en la primera fecha ante Sporting Cristal: estamos hablando de Deportivo Garcilaso, que fue campeón de la Copa Perú en el año 2022 y se quedará sin técnico tras la inminente salida de Sebastián Domínguez, quien llegará a un histórico equipo de Argentina.

¿A qué club irá Sebastián Domínguez tras dejar al Deportivo Garcilaso?

Según información del periodista deportivo César Luis Merlo, el estratega de 45 años resolvió su salida del conjunto cusqueño para llegar como agente libre a Central Córdoba de Argentina. Su llegada al Ferroviario está prevista para el fin de semana, tras dirigir su último encuentro en la derrota de Garcilaso por 1-0 ante los cerveceros.

"Sebastián Domínguez es el nuevo entrenador de Central Córdoba. Ya arregló su salida de Garcilaso. Llegará el fin de semana a Santiago del Estero y firmará hasta junio del 2027", publicó el periodista en su cuenta de X, dando por hecho la salida del argentino.

Sebastián Domínguez dirigirá a Central Córdoba de Argentina.

¿Cuándo debutaría Sebastián Domínguez con Central Córdoba?

Aunque aún no se ha hecho el anuncio oficial por parte de los clubes, se prevé que el debut de Domínguez al mando de Central Córdoba se dé el próximo 30 de julio, por la fecha 2 del Clausura argentino ante Atlético Tucumán.

¿Cómo le va a Deportivo Garcilaso en la Liga 1 2026?

Cabe precisar que Deportivo Garcilaso actualmente se ubica en el puesto 7 de la tabla de posiciones con 26 puntos, 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. El próximo partido del ‘pedacito de cielo’ será el domingo 26 de julio a las 7:00 p.m. (hora peruana), cuando reciba a FC Cajamarca en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 2 del Torneo Clausura.