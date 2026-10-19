Beca 18-2027: ¿cuándo se publicarán los resultados del Examen Nacional de Preselección, según cronograma?

Los postulantes a Beca 18-2027 se encuentran a la expectativa de conocer los resultados del Examen Nacional de Preselección, una etapa clave para continuar en el proceso de acceso a una de las becas que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). La inscripción para rendir esta evaluación se realizó del 9 al 18 de octubre de 2026, por lo que ahora los aspirantes deben estar atentos a las próximas fechas establecidas en el cronograma oficial.

Tras el cierre de las inscripciones, las siguientes etapas contemplan la publicación de postulantes aptos y la lista de preseleccionados. Por ello, es importante revisar cuándo se darán a conocer estos resultados y qué fechas deben tener en cuenta los participantes para conocer si continúan avanzando en la convocatoria Beca 18-2027.

Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2027: ¿cuándo se publicarán los resultados?

Los postulantes a Beca 18-2027 esperan conocer los resultados del proceso de preselección, luego de la inscripción al Examen Nacional de Preselección. Según el cronograma de Pronabec, el siguiente paso será la publicación de postulantes aptos, programada para el 11 de noviembre de 2026, fecha en la que los jóvenes podrán verificar si cumplen con las condiciones para continuar en el concurso.

Por otro lado, la publicación de preseleccionados se realizará el 23 de diciembre de 2026. Esta etapa permitirá conocer qué postulantes avanzan en el proceso de Beca 18-2027 y podrán participar en la siguiente fase de la convocatoria, que corresponde a la fase selección a partir de 2027.

Fechas del cronograma del Examen Nacional de Preselección de Beca 18.

Cronograma de Preselección de Beca 18-2027

El Pronabec estableció un cronograma para el proceso de preselección de Beca 18-2027, dirigido a los jóvenes que buscan acceder a una beca para continuar sus estudios superiores. La inscripción se realizó del 9 al 18 de octubre de 2026, luego de que el plazo fuera ampliado. Actualmente, los postulantes deberán estar atentos a las siguientes fechas para conocer si avanzan en el concurso.

Inscripción: del 9 al 18 de octubre de 2026.

del 9 al 18 de octubre de 2026. Revisión de la inscripción: del 10 de octubre al 6 de noviembre de 2026.

del 10 de octubre al 6 de noviembre de 2026. Publicación de postulantes aptos: 11 de noviembre de 2026.

11 de noviembre de 2026. Aplicación del Examen Nacional de Preselección (ENP): 22 de noviembre de 2026.

22 de noviembre de 2026. Publicación de preseleccionados: 23 de diciembre de 2026.

Es importante destacar que la evaluación será presencial, a nivel nacional, y constará de 60 preguntas. Asimismo, recomendamos a los participantes que revisen los canales oficiales de Pronabec para consultar las publicaciones correspondientes a cada etapa y verificar si cumplen con las condiciones para continuar en el proceso de selección de Beca 18-2027.