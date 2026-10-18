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Resultados Examen San Marcos 2027-I de las Áreas B y C: link para ver puntaje hoy, domingo 18 de octubre
Te compartimos el enlace de OCA para consultar los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I de las áreas B y C, realizado este domingo 18 de octubre.
Hoy, domingo 18 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo una nueva jornada de su examen de admisión 2027-I, correspondiente a las áreas B y C. Miles de postulantes rendirán la evaluación con la esperanza de alcanzar una vacante en la Decana de América. Tras finalizar la prueba, los aspirantes podrán consultar los resultados oficiales y verificar el puntaje obtenido a través de los canales habilitados por la Oficina Central de Admisión.
PUEDES VER: Resultados Examen de admisión San Marcos 2027-I: lista de ingresantes correspondiente a las Áreas D y E del 17 de octubre
¿A qué hora salen los resultados del Examen San Marcos y dónde consultar?
Los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I, correspondiente a las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingeniería), se podrán consultar en el portal de la Oficina Central de Admisión (OCA) después de la evaluación realizada este domingo 18 de octubre de 2026. Los puntajes se publicarían entre las 6:00 a 7:00 p. m.; sin embargo, la universidad debe confirmar la hora exacta de publicación.
LINK para consultar los resultados del examen San Marcos 2027-I de las Áreas B y C
Para revisar los resultados, ingresa a la página oficial de la OCA. Una vez habilitada la publicación del proceso 2027-I, busca la sección correspondiente y sigue las indicaciones para consultar tu puntaje y verificar si alcanzaste una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Ver resultados del examen San Marcos: admision.unmsm.edu.pe/portal
Accede a los resultados del Examen San Marcos 2027-I mediante la página de OCA admisión.
Recomendaciones para rendir el examen San Marcos 2027-I
A los postulantes que rendirán el examen de admisión San Marcos 2027-I, se les recomienda verificar el horario y la puerta de ingreso asignados, llevar el carné de postulante y el documento de identidad exigido en las instrucciones oficiales, además de llegar con anticipación a la Ciudad Universitaria.
Asimismo, es importante respetar las normas de seguridad y vestimenta establecidas por la universidad. La OCA publica en su portal los documentos necesarios para rendir la prueba y la lista de objetos prohibidos, por lo que los aspirantes deben consultarlos antes de salir de casa y evitar llevar artículos que puedan impedirles el ingreso.
Postulantes rendirán el examen de admisión UNMSM de las Áreas B y C.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece carreras profesionales en diversas áreas del conocimiento, desde Medicina e Ingeniería hasta Derecho, Administración y Comunicación Social. Según su portal institucional, la Decana de América cuenta con 77 carreras de pregrado distribuidas en 20 facultades, organizadas en cinco grandes áreas académicas.
Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Obstetricia
- Nutrición
- Tecnología Médica
- Odontología
- Psicología
- Medicina Veterinaria
- Farmacia y Bioquímica
- Ciencia de los Alimentos
- Toxicología
Ingenierías
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería Química
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Biomédica
Ingeniería Textil y Confecciones
Ciencias Básicas
- Ciencias Biológicas
- Genética y Biotecnología
- Microbiología y Parasitología
- Física
- Matemática
- Estadística
- Investigación Operativa
- Computación Científica
Ciencias Económicas y de la Gestión
- Administración
- Administración de Negocios Internacionales
- Administración de Turismo
- Administración de la Gastronomía
- Marketing
- Contabilidad
- Auditoría Empresarial y del Sector Público
- Gestión Tributaria
- Economía
- Economía Internacional
- Economía Pública
Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales
- Derecho
- Ciencia Política
- Comunicación Social
- Literatura
- Filosofía
- Lingüística
- Historia
- Arqueología
- Antropología
- Sociología
- Geografía
- Trabajo Social
- Educación
- Arte
- Bibliotecología y Ciencias de la Información
- Conservación y Restauración
- Danza
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¡Vamos al Circo!
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