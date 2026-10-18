Hoy, domingo 18 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo una nueva jornada de su examen de admisión 2027-I, correspondiente a las áreas B y C. Miles de postulantes rendirán la evaluación con la esperanza de alcanzar una vacante en la Decana de América. Tras finalizar la prueba, los aspirantes podrán consultar los resultados oficiales y verificar el puntaje obtenido a través de los canales habilitados por la Oficina Central de Admisión.

¿A qué hora salen los resultados del Examen San Marcos y dónde consultar?

Los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I, correspondiente a las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingeniería), se podrán consultar en el portal de la Oficina Central de Admisión (OCA) después de la evaluación realizada este domingo 18 de octubre de 2026. Los puntajes se publicarían entre las 6:00 a 7:00 p. m.; sin embargo, la universidad debe confirmar la hora exacta de publicación.

LINK para consultar los resultados del examen San Marcos 2027-I de las Áreas B y C

Para revisar los resultados, ingresa a la página oficial de la OCA. Una vez habilitada la publicación del proceso 2027-I, busca la sección correspondiente y sigue las indicaciones para consultar tu puntaje y verificar si alcanzaste una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ver resultados del examen San Marcos: admision.unmsm.edu.pe/portal

Accede a los resultados del Examen San Marcos 2027-I mediante la página de OCA admisión.

Recomendaciones para rendir el examen San Marcos 2027-I

A los postulantes que rendirán el examen de admisión San Marcos 2027-I, se les recomienda verificar el horario y la puerta de ingreso asignados, llevar el carné de postulante y el documento de identidad exigido en las instrucciones oficiales, además de llegar con anticipación a la Ciudad Universitaria.

Asimismo, es importante respetar las normas de seguridad y vestimenta establecidas por la universidad. La OCA publica en su portal los documentos necesarios para rendir la prueba y la lista de objetos prohibidos, por lo que los aspirantes deben consultarlos antes de salir de casa y evitar llevar artículos que puedan impedirles el ingreso.

Postulantes rendirán el examen de admisión UNMSM de las Áreas B y C.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece carreras profesionales en diversas áreas del conocimiento, desde Medicina e Ingeniería hasta Derecho, Administración y Comunicación Social. Según su portal institucional, la Decana de América cuenta con 77 carreras de pregrado distribuidas en 20 facultades, organizadas en cinco grandes áreas académicas.

Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Obstetricia

Nutrición

Tecnología Médica

Odontología

Psicología

Medicina Veterinaria

Farmacia y Bioquímica

Ciencia de los Alimentos

Toxicología

Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Ingeniería de Minas

Ingeniería Geológica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Química

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Textil y Confecciones

Ciencias Básicas

Ciencias Biológicas

Genética y Biotecnología

Microbiología y Parasitología

Física

Matemática

Estadística

Investigación Operativa

Computación Científica

Ciencias Económicas y de la Gestión

Administración

Administración de Negocios Internacionales

Administración de Turismo

Administración de la Gastronomía

Marketing

Contabilidad

Auditoría Empresarial y del Sector Público

Gestión Tributaria

Economía

Economía Internacional

Economía Pública

Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales