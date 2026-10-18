0
ATENCIÓN
Así va el Acumulado tras victoria de Alianza Lima
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Resultados Examen San Marcos 2027-I de las Áreas B y C: link para ver puntaje hoy, domingo 18 de octubre

Te compartimos el enlace de OCA para consultar los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I de las áreas B y C, realizado este domingo 18 de octubre.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Examen de admisión San Marcos 2027-I del domingo 18 de octubre.
Revisa los resultados del Examen de admisión San Marcos 2027-I del domingo 18 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Hoy, domingo 18 de octubre, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo una nueva jornada de su examen de admisión 2027-I, correspondiente a las áreas B y C. Miles de postulantes rendirán la evaluación con la esperanza de alcanzar una vacante en la Decana de América. Tras finalizar la prueba, los aspirantes podrán consultar los resultados oficiales y verificar el puntaje obtenido a través de los canales habilitados por la Oficina Central de Admisión.

Mira los resultados del Examen de admisión San Marcos 2027-I y accede a los puntajes de las pruebas Áreas D y E.

PUEDES VER: Resultados Examen de admisión San Marcos 2027-I: lista de ingresantes correspondiente a las Áreas D y E del 17 de octubre

¿A qué hora salen los resultados del Examen San Marcos y dónde consultar?

Los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I, correspondiente a las áreas B (Ciencias Básicas) y C (Ingeniería), se podrán consultar en el portal de la Oficina Central de Admisión (OCA) después de la evaluación realizada este domingo 18 de octubre de 2026. Los puntajes se publicarían entre las 6:00 a 7:00 p. m.; sin embargo, la universidad debe confirmar la hora exacta de publicación.

LINK para consultar los resultados del examen San Marcos 2027-I de las Áreas B y C

Para revisar los resultados, ingresa a la página oficial de la OCA. Una vez habilitada la publicación del proceso 2027-I, busca la sección correspondiente y sigue las indicaciones para consultar tu puntaje y verificar si alcanzaste una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Examen San Marcos

Accede a los resultados del Examen San Marcos 2027-I mediante la página de OCA admisión.

Recomendaciones para rendir el examen San Marcos 2027-I

A los postulantes que rendirán el examen de admisión San Marcos 2027-I, se les recomienda verificar el horario y la puerta de ingreso asignados, llevar el carné de postulante y el documento de identidad exigido en las instrucciones oficiales, además de llegar con anticipación a la Ciudad Universitaria.

Asimismo, es importante respetar las normas de seguridad y vestimenta establecidas por la universidad. La OCA publica en su portal los documentos necesarios para rendir la prueba y la lista de objetos prohibidos, por lo que los aspirantes deben consultarlos antes de salir de casa y evitar llevar artículos que puedan impedirles el ingreso.

UNMSM

Postulantes rendirán el examen de admisión UNMSM de las Áreas B y C.

¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece carreras profesionales en diversas áreas del conocimiento, desde Medicina e Ingeniería hasta Derecho, Administración y Comunicación Social. Según su portal institucional, la Decana de América cuenta con 77 carreras de pregrado distribuidas en 20 facultades, organizadas en cinco grandes áreas académicas.

Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Obstetricia
  • Nutrición
  • Tecnología Médica
  • Odontología
  • Psicología
  • Medicina Veterinaria
  • Farmacia y Bioquímica
  • Ciencia de los Alimentos
  • Toxicología

Ingenierías

  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Biomédica

Ingeniería Textil y Confecciones

Ciencias Básicas

  • Ciencias Biológicas
  • Genética y Biotecnología
  • Microbiología y Parasitología
  • Física
  • Matemática
  • Estadística
  • Investigación Operativa
  • Computación Científica

Ciencias Económicas y de la Gestión

  • Administración
  • Administración de Negocios Internacionales
  • Administración de Turismo
  • Administración de la Gastronomía
  • Marketing
  • Contabilidad
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público
  • Gestión Tributaria
  • Economía
  • Economía Internacional
  • Economía Pública

Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales

  • Derecho
  • Ciencia Política
  • Comunicación Social
  • Literatura
  • Filosofía
  • Lingüística
  • Historia
  • Arqueología
  • Antropología
  • Sociología
  • Geografía
  • Trabajo Social
  • Educación
  • Arte
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información
  • Conservación y Restauración
  • Danza
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados Examen de admisión San Marcos 2027-I: lista de ingresantes correspondiente a las Áreas D y E del 17 de octubre

  2. Trabajadores COBRAN este 23 de octubre: revisa el CRONOGRAMA y quiénes serán los primeros en recibir su SUELDO

  3. Resultados Examen San Marcos 2027-I de las Áreas B y C: link para ver puntaje hoy, domingo 18 de octubre

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano