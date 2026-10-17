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Resultados Segundo examen CEPRU UNSAAC Ordinario 2026-II: link para consultar el puntaje obtenido
Consulta los resultados del segundo examen CEPRU UNSAAC 2026-II y revisa el enlace oficial para conocer tu puntaje así como tu desempeño en la evaluación.
Los postulantes que rindieron hoy, domingo 17 de octubre, el segundo examen de CEPRU UNSAAC Ordinario Primera Oportunidad 2026-II ya pueden acceder a los resultados y puntaje obtenido. Te compartimos el enlace oficial para que puedas revisar la lista de ingresantes y accede al enlace de consulta de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco para conocer tu desempeño en esta importante prueba.
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Resultados del Segundo examen CEPRU UNSAAC Ordinario 2026-II
Los resultados del segundo examen del CEPRU UNSAAC Ordinario 2026-II mantienen a cientos de postulantes a la expectativa de conocer su desempeño en la evaluación. Haz clic en el enlace para consultar la lista oficial por área:
- Segundo examen CEPRU UNSAAC 2026-II: resultados aquí
Los resultados del Segundo examen CEPRU UNSAAC ya están disponibles.
¿Cuándo fue el Segundo examen CEPRU UNSAAC Ordinario 2026-II?
El Centro de Estudios Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (CEPRU UNSAAC) informó que el segundo examen del Ciclo Ordinario 2026-II se realiza este sábado 17 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., en la Ciudad Universitaria de Perayoc. Los estudiantes deberán ingresar al recinto entre las 7:00 a. m. y las 9:20 a. m., por lo que se recomendó llegar con anticipación para evitar inconvenientes antes de la evaluación.
Para rendir el examen, los postulantes debieron presentar su carné de inscrito impreso y su Documento Nacional de Identidad (DNI) original. Asimismo, estuvo prohibido ingresar con dispositivos electrónicos y materiales que no estén autorizados por la institución. El CEPRU UNSAAC advirtió que no habrá tolerancia y las puertas se cerrarán a la hora establecida, por lo que es fundamental respetar el horario de ingreso y cumplir con todas las indicaciones para participar en la evaluación.
¿Qué carreras ofrece la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco?
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) ofrece carreras profesionales en distintas áreas del conocimiento, como ingeniería, ciencias de la salud, ciencias empresariales y ciencias sociales. Según la Dirección General de Admisión de la universidad, su oferta incluye programas en Cusco y otras sedes, como Sicuani, Puerto Maldonado, Andahuaylas, Santo Tomás, Canas y Espinar.
Área A: Ingeniería y Ciencias Básicas
- Arquitectura
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Civil
- Química
- Física
- Matemática
- Ingeniería Informática y de Sistemas
- Ingeniería Agroindustrial (Sicuani)
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Petroquímica
Área B: Ciencias de la Salud y Ciencias Agrarias
- Agronomía
- Biología
- Enfermería
- Medicina Humana
- Zootecnia
- Ingeniería Forestal (Puerto Maldonado)
- Odontología
- Ingeniería Agropecuaria (Santo Tomás y Andahuaylas)
- Obstetricia (Andahuaylas)
- Medicina Veterinaria (Sicuani y Espinar)
- Ingeniería del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Área C: Ciencias Empresariales
- Ciencias Administrativas
- Contabilidad
- Economía
- Turismo
Área D: Ciencias Sociales
- Antropología
- Arqueología
- Derecho
- Historia
- Ciencias de la Comunicación
- Psicología
- Filosofía
- Educación en Cusco
- Educación en la filial Canas
- Educación en la filial Espinar
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