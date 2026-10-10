Cada 12 de octubre se conmemora el Columbus Day en EE. UU., una fecha ideal para disfrutar de un día festivo mientras te preparas para la temporada de otoño. Por ello, si estás en búsqueda de un lugar para realizar tus compras durante estas fechas, Walmart es una gran opción, pues abrirá sus puertas a sus fieles clientes y ofrecerá una amplia variedad de artículos esenciales. ¿Habrá modificaciones en los horarios?

¿Walmart estará abierto el lunes 12 de octubre por el Columbus Day 2026? Esto se sabe

Según información de medios internacionales, como NJ.COM, Walmart mantendrá sus puertas abiertas el Columbus Day de 2026, operando en su horario habitual de 6.00 a 23.00 horas, de lunes a domingo. Cada año la empresa toma la decisión de seguir brindando atención a su público.

¿Walmart estará abierto el lunes 12 de octubre por el Columbus Day 2026? Esto se conoce.

No obstante, es importante tener en cuenta que algunos servicios dentro de la tienda estadounidense, como la farmacia, el centro óptico y los servicios inalámbricos, cuentan con horarios distintos. Para obtener información precisa sobre el horario de atención de la tienda local, se recomienda utilizar el localizador de tiendas disponible en la página web de la empresa.

Asimismo, su plataforma en línea, Walmart.com, permanece operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana, permitiendo a los clientes realizar compras en cualquier momento del año, incluso cuando las tiendas físicas no están abiertas. Además, los usuarios pueden optar por hacer pedidos para recoger en tienda o programar entregas, lo que brinda flexibilidad y comodidad en sus compras.

¿En qué fecha Walmart no brinda atención?

Walmart opera con normalidad durante la mayor parte del año, cerrando sus establecimientos únicamente en dos fechas específicas: el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad.

Esta política de horarios permite a la cadena de supermercados atender a sus clientes en la mayoría de las festividades y días festivos, asegurando así un acceso constante a sus productos y servicios.