¡Mucha atención! Un video de vigilancia, divulgado recientemente por 'ABC News', evidenció inéditos momentos del violento enfrentamiento entre los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un hombre dominicano en Manhattan. Este incidente se llevó a cabo el jueves 8 de octubre, justo antes de que un agente del ICE disparara al sujeto mientras se encontraba en su automóvil, donde su hijo de cinco años estaba sentado en el asiento trasero. AQUÍ el material difundido.

EE. UU.: exponen insólitas imágenes del último enfrentamiento del ICE y dominicano previo al tiroteo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había mencionado que el dominicano Oscar Belgal supuestamente convirtió su vehículo en un arma durante un intento de arresto por parte de agentes del ICE, quienes utilizaron su propio automóvil para bloquear su paso. Sin embargo, las imágenes de vigilancia recientemente divulgadas y compartidas por 'ABC News' no muestran aquella versión.

Imágenes revelan accionar de agentes del ICE con dominicano en Nueva York.

Según lo expuesto en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, se vio a Belgal estacionado en su camioneta cuando dos agentes de civil se acercaron con las armas desenfundadas. En ese momento, no se pudo determinar con claridad qué le comunicaban los hombres armados.

No obstante, sí se observó a Belgal retrocediendo y abandonando el estacionamiento, mientras uno de los agentes golpeó la ventanilla del conductor, rompiendo el cristal. Luego, se le ve yéndose en su vehículo. Más tarde, agentes del ICE le dispararon en el cuello. Fue trasladado a un hospital antes de ser llevado a un centro de detención.

Revelan inéditas imágenes del último enfrentamiento del ICE y dominicano previo al tiroteo.

Al respecto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el suceso de “indignante” durante una conferencia de prensa el jueves por la noche, instando al Departamento de Seguridad Nacional a liberar a Belgal. “Los alumnos acababan de salir de la escuela. La calle estaba llena de familias y niños. Cuando el agente del ICE abrió fuego, un niño de cinco años estaba en el asiento trasero del auto”, expresó Mamdani. “Afortunadamente, el niño resultó ileso”, acotó.

¿Cuál es el estado actual de salud del hombre y el menor?

Por su parte, la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, comunicó que el hombre de 28 años, quien sufrió un disparo en el cuello, fue llevado a un hospital y se encuentra en estado estable.

Asimismo, destacó que el niño, identificado como hijo del herido, se encuentra a salvo y bajo el cuidado de un familiar.