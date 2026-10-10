ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Tom Homan confirma que ICE SEGUIRÁ operando en ESTA CIUDAD, "No se va a ir a ningún lado"

El control migratorio en Estados Unidos vuelve a generar tensiones. Tom Homan, responsable de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, defendió la continuidad de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, pese a las exigencias del alcalde Zohran Mamdani para que los agentes federales abandonen la ciudad. La disputa aumenta la preocupación entre los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, ante la persistencia de los operativos migratorios.

Tom Homan confirma que ICE continuará operando en Nueva York

Durante una entrevista con Fox News, Homan rechazó las críticas de Mamdani y sostuvo que los cuestionamientos del alcalde no impedirán que los agentes federales continúen aplicando las leyes migratorias. "ICE no se va a ir a ningún lado", afirmó el funcionario, al reiterar que la agencia mantendrá sus operaciones en Nueva York y el resto del estado, en línea con las prioridades de la administración Trump.

Homan también cuestionó la postura del alcalde y sostuvo que las autoridades municipales no tienen facultades para impedir que la agencia federal opere en la ciudad. Sus declaraciones dejan claro que, por ahora, el gobierno federal mantiene firme su postura sobre la aplicación de las leyes migratorias.

Para los inmigrantes en Estados Unidos, este enfrentamiento vuelve a poner de relieve las diferencias entre las políticas federales de deportación y las medidas impulsadas por las autoridades locales para limitar la presencia de ICE en sus comunidades.

Tiroteo en Nueva York aumenta la tensión entre ICE y Zohran Mamdani

El conflicto se intensificó tras un operativo migratorio realizado el jueves 8 de octubre en Marble Hill, Nueva York, durante el cual un agente federal disparó e hirió a un hombre dominicano de 28 años que se encontraba en un automóvil junto a un niño de cinco años. Según las autoridades locales, el menor resultó ileso.

De acuerdo con N+ Univision, Mamdani condenó el incidente y anunció que exigiría al presidente Donald Trump que pusiera fin a las operaciones de ICE en la ciudad. Asimismo, cuestionó las tácticas empleadas por los agentes federales y pidió que se retiraran de los vecindarios, hospitales, escuelas y calles.

"No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades", declaró Mamdani, según informó N+ Univision en su cobertura del caso.

La confrontación evidencia las diferencias entre la política migratoria de la administración Trump y la postura del gobierno municipal de Nueva York, que rechaza estos operativos al considerar que generan temor e incertidumbre entre las comunidades migrantes.

Mientras continúa la disputa, los inmigrantes indocumentados y las familias migrantes siguen atentos a las decisiones de las autoridades. Por ahora, las declaraciones de Homan apuntan a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantendrá su presencia en Nueva York, pese a las exigencias del alcalde para que suspenda sus operaciones.