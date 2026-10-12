Un juez federal dictó el viernes una orden provisional que rechaza, por ahora, la deportación de Oscar Belgal, un hombre dominicano de 28 años que recibió disparos por parte de un agente del ICE en el barrio de Marble Hill, en la ciudad de Nueva York. Esta decisión se realiza en medio de un contexto de creciente preocupación por el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. Aquí las últimas actualizaciones.

Juez bloquea deportación y traslado de hombre baleado por agentes del ICE en Nueva York

'Democracy now' compartió más información sobre la última acción que tomó un juez federal de Nueva York, quien dictó el 9 de octubre una orden provisional que impide la deportación de Oscar Belgal, un hombre de 28 años que fue herido por un agente del ICE el jueves en Marble Hill.

Esta medida también prohíbe a los agentes federales trasladarlo a cualquier centro fuera de los distritos Sur o Este de Nueva York, así como del Distrito de Nueva Jersey, a menos que cuenten con la autorización del tribunal. Recordemos que Belgal fue baleado mientras conducía su automóvil, con su hijo de cinco años en el asiento trasero, cuando agentes del ICE, vestidos de civil y armados, se acercaron al auto.

El sábado, tras lo sucedido, cientos de personas, incluyendo familias y niños, se reunieron en Herald Square para manifestarse en contra del ICE y exigir responsabilidades. Los asistentes marcharon pidiendo el cese de las operaciones del ICE en la ciudad y justicia para las familias inmigrantes.

Manifestante se pronunció tras este incidente con dominicano

Bajo este contexto, Tanya Nuñez, una de las manifestantes, expresó su preocupación por la situación, en conversación con el medio en mención.

“Exigimos que se rindan cuentas. Exigimos justicia para Oscar y todas las víctimas del terror del ICE. Segundo, ¡identifiquen y arresten a los agentes del ICE involucrados en el tiroteo! Eso debió haber ocurrido el jueves. Exigimos que estos agentes del ICE sean arrestados. Pero eso no es suficiente”, sentenció.