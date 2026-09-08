Kiara Montes reveló por qué está feliz pese a que Perú perdió en su debut en el Sudamericano de Vóley

La selección peruana debutó con una dura derrota ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Las dirigidas por Antonio Rizola empezaron ganando el encuentro por 25-20, pero lamentablemente, las pumas lograron voltear el encuentro y terminaron imponiéndose por 3-1.

Tras el final del encuentro, la capitana Kiara Montes habló con la prensa y señaló que, a pesar de la caída que sufrieron a manos de la Albiceleste, tiene un motivo para sentirse feliz y que pueda ilusionarse con una clasificación en este Sudamericano.

"Un partido creo yo bastante duro. Eh dentro de todo un buen inicio. Eh hay maneras de perder y creo que se perdió luchando hasta el final, luchando punto a punto y con la esperanza sobre todo de que podíamos ganar", empezó diciendo la voleibolista de Regatas Lima al medio 'Dosis de voleibol'.

Luego, añadió que se siente contenta porque por fin pudieron encontrar un sexteto que puede ayudarles a pelear el torneo.

"Creo que el partido se definió por detallitos al final, pero contenta porque pudimos encontrar también un sexteto, un equipo en el que con el que podamos jugar los partidos que vienen y sobre todo que también nos da la esperanza de que podamos a un buen ritmo y que afinemos los detalles que tenemos. Podemos todavía pelear este campeonato", explicó.

Perú perdió 3-1 ante Argentina en su debut. Foto: Maurício Val/CBV

Tras esto, Kiara Montes añadió que fue un plus la integración de Aixa Vigil y Brenda Lobatón, quienes no pudieron jugar los amistosos en la Copa Salta frente a las pumas.

"Sí, creo que era es un plus para ambos equipos de que ya nos conocíamos. Eh la ventaja creo que la tuvimos nosotras porque se incorporó Aixa y Brenda que tampoco no pudo jugarnos amistosos. Pero, para haber sido primer partido con un equipo totalmente nuevo y con el que hemos practicado muy poco, creo que igual se luchó hasta el final y las ganas que tenemos para seguir creciendo y afinando los detalles es lo que vale", sentenció.

¿Cuándo juega Perú vs Brasil por el Sudamericano?

Este martes 9 de septiembre se llevará a cabo el Perú vs Brasil por la segunda fecha del Sudamericano de Vóley a las 6.00 p. m. (hora peruana).