Universitario vs Regatas Lima: fecha, hora y canal por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

Se viene un tremendo partido. Universitario y Regatas Lima protagonizarán uno de los duelos más picantes de la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre las Pumas y las chorrillanas.

De cara a este encuentro, Universitario de Deportes llega en buen momento porque está invicto con cuatro victorias consecutivas y ningún set perdido. Sin duda alguna, las dirigidas por Paco Hervás ya tienen la 'chapa' de candidatas al título nacional.

Por otro lado, Regatas Lima está en la quinta casilla con siete unidades. Debutaron con un triunfo, luego cayeron ante Alianza Lima y Club Atlético Atenea para después imponerse ante Perú.

Universitario es líder de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo juegan Universitario vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

El partido entre Universitario vs Regatas Lima por la fecha cinco de la Liga Peruana de Vóley está pactado para el domingo 15 de noviembre.

¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

El choque entre Universitario vs Regatas Lima está pactado para que se juegue a las 6.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Universitario vs Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La transmisión del Universitario vs Regatas Lima estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD) y todas sus plataformas web.

Precio de entradas Universitario vs Regatas Lima: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?

Las entradas para la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25 hasta los S/45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.