- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Dinamarca
- Boca vs Banfield
- Universitario vs Alianza
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 14 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga Femenina, UEFA Nations League y más.
Este sábado 14 de noviembre se realizarán interesantes encuentros por diferentes competiciones de nuestro país como el Universitario vs Alianza Lima de la Liga Femenina y la Copa Perú. Además, también habrá acción en la UEFA Nations League, Concacaf, Brasileirao y más. A continuación, revisa la programación de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Boca Juniors vs Banfield EN VIVO por semifinal de Copa Argentina: horario, dónde ver y pronóstico
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario vs Alianza Lima
|3.00 p. m.
|Bicolor+ Premium
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|ADA Jaen vs Carlos Mannucci
|3.30 p. m.
|Bicolor+ Premium
Partidos de hoy por la Copa Perú
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Bancos vs Viargoca
|3.00 p. m.
|Bicolor+ Premium
|Vinicunca vs Machete
|3.00 p. m.
|Bicolor+ Premium
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Banfield vs Boca Juniors
|5.00 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Mirassol vs Atlético Mineiro
|4.30 p. m.
|Fanatiz y Canal del Fútbol
|Chapecoense vs Vasco
|6.30 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Primera A de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Águilas Doradas vs Ind. Medellín
|3.30 p. m.
|Win Sports y Win+
|Atl. Bucaramanga vs Fortaleza
|3.30 p. m.
|Win Sports y Win+
|Atl. Nacional vs Once Caldas
|3.30 p. m.
|Win Sports y Win+
|Cúcuta vs Jaguares de Córdoba
|3.30 p. m.
|Win Sports y Win+
|Deportivo Cali vs Tolima
|3.30 p. m.
|Win Sports y Win+
|Millonarios vs Alianza
|3.30 p. m.
|RCN Nuestra Tele y Win+
|Pereira vs América de Cali
|3.30 p. m.
|Win Sports y Win+
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Kosovo vs Irasel
|9.00 a. m.
|Disney+
|Noruega vs Gales
|12.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Georgia vs Hungría
|12.00 p. m.
|Disney+
|Portugal vs Dinamarca
|2.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Austria vs Irlanda
|2.45 p. m.
|Disney+
|Irlanda del Norte vs Ucrania
|2.45 p. m.
|Disney+
|Rumanía vs Polonia
|2.45 p. m.
|Disney+
|Suecia vs Boznia-Herzegovina
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Japón vs Brasil
|5.15 a. m.
|TV Globo y SporTV
Partidos de hoy por CONCACAF Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Sint Maarten vs Guayana Francesa
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|San Vicente y las Granadinas vs Belice
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Haití vs Estados Unidos
|4.30 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Jamaica vs México
|8.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya
|Partido
|Horario
|Canal
|Central Esp. vs Boston River
|8.00 a. m.
|Disney+
|Maldonado vs CA Cerro
|2.30 p. m.
|Disney+
|Nacional vs Albion
|6.00 p. m.
|Disney+
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90