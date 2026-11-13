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Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre: programación, horarios y dónde ver fútbol en vivo

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 14 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Liga Femenina, UEFA Nations League y más.

Gary Huaman
Revisa la agenda de partidos de este sábado 14 de noviembre.
Revisa la agenda de partidos de este sábado 14 de noviembre. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 14 de noviembre se realizarán interesantes encuentros por diferentes competiciones de nuestro país como el Universitario vs Alianza Lima de la Liga Femenina y la Copa Perú. Además, también habrá acción en la UEFA Nations League, Concacaf, Brasileirao y más. A continuación, revisa la programación de los partidos de hoy.

Boca Juniors vs Banfield EN VIVO por semifinal de Copa Argentina

PUEDES VER: Boca Juniors vs Banfield EN VIVO por semifinal de Copa Argentina: horario, dónde ver y pronóstico

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Universitario vs Alianza Lima3.00 p. m.Bicolor+ Premium

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
ADA Jaen vs Carlos Mannucci3.30 p. m.Bicolor+ Premium

Partidos de hoy por la Copa Perú

PartidoHorarioCanal
Deportivo Bancos vs Viargoca3.00 p. m.Bicolor+ Premium
Vinicunca vs Machete3.00 p. m.Bicolor+ Premium

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Banfield vs Boca Juniors5.00 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Mirassol vs Atlético Mineiro4.30 p. m.Fanatiz y Canal del Fútbol
Chapecoense vs Vasco6.30 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Primera A de Colombia

PartidoHorarioCanal
Águilas Doradas vs Ind. Medellín3.30 p. m.Win Sports y Win+
Atl. Bucaramanga vs Fortaleza3.30 p. m.Win Sports y Win+
Atl. Nacional vs Once Caldas3.30 p. m.Win Sports y Win+
Cúcuta vs Jaguares de Córdoba3.30 p. m.Win Sports y Win+
Deportivo Cali vs Tolima3.30 p. m.Win Sports y Win+
Millonarios vs Alianza3.30 p. m.RCN Nuestra Tele y Win+
Pereira vs América de Cali3.30 p. m.Win Sports y Win+

Partidos de hoy por la UEFA Nations League

PartidoHorarioCanal
Kosovo vs Irasel9.00 a. m.Disney+
Noruega vs Gales12.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Georgia vs Hungría12.00 p. m.Disney+
Portugal vs Dinamarca2.45 p. m.ESPN y Disney+
Austria vs Irlanda2.45 p. m.Disney+
Irlanda del Norte vs Ucrania2.45 p. m.Disney+
Rumanía vs Polonia2.45 p. m.Disney+
Suecia vs Boznia-Herzegovina2.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PartidoHorarioCanal
Japón vs Brasil5.15 a. m.TV Globo y SporTV

Partidos de hoy por CONCACAF Nations League

PartidoHorarioCanal
Sint Maarten vs Guayana Francesa2.00 p. m.YouTube CONCACAF
San Vicente y las Granadinas vs Belice7.00 p. m.YouTube CONCACAF
Haití vs Estados Unidos4.30 p. m.YouTube CONCACAF
Jamaica vs México8.00 p. m.YouTube CONCACAF

Partidos de hoy por la Liga AUF Uruguaya

PartidoHorarioCanal
Central Esp. vs Boston River8.00 a. m.Disney+
Maldonado vs CA Cerro2.30 p. m.Disney+
Nacional vs Albion6.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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