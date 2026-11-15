Copa Perú Etapa Nacional 2026: equipos clasificados y cruces por los cuartos de final

La Copa Perú Etapa Nacional 2026 entra en su etapa decisiva y ya son solo ocho los equipos que continúan en competencia con la ilusión de conseguir un lugar en la Liga 2 de la próxima temporada. Los clasificados a los cuartos de final ya están definidos y aquí te compartimos los cruces confirmados en busca de un boleto a las semifinales. Domingo Dianderas quedó eliminado y no participará en esta fase.

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026

Los octavos de final se disputaron con gran intensidad y ya se conocen a los ocho equipos clasificados a la siguiente ronda. A continuación, te compartimos quiénes avanzaron a los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026:

Unión Minas de Pamputa.

ADA Cajabamba.

Bella Esperanza.

Atlético Nacional de Iquitos.

Leones de Anccaca.

Sociedad Tiro 28.

Sport Machete.

Viargoca FC.

Copa Perú Etapa Nacional 2026: cruces por los cuartos de final

Estos son los cruces confirmados para los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026:

Unión Minas de Pamputa vs Atlético Nacional de Iquitos

ADA Cajabamba vs Bella Esperanza

Viargoca FC vs Leones de Anccaca

Sport Machete vs Sociedad Tiro 28

Cruces por los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 Foto: DyJ Sports

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026?

Los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 se disputarán a partido único; es decir, no habrá partidos de ida y vuelta. De acuerdo con la programación, estos duelos se darán desde el domingo 22 de noviembre.

¿Dónde se jugarán los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026?

Los cuartos de final de la Copa Perú Etapa Nacional 2026 se disputarán en un campo neutral, sin que ninguno de los equipos pueda sacar una ventaja de sus localías habituales. De esta forma, esta instancia se jugará en el Estadio Hugo Sotil de Villa el Salvador.