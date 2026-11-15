¿Quién es Edgar Lastre, el extremo ecuatoriano que se perfila como fichaje estrella de Alianza Lima?

Alianza Lima ya comienza a planificar la conformación de su plantel para la temporada 2027 y uno de los nombres que ha surgido en el mercado de fichajes es el de un atacante ecuatoriano que viene destacando en el fútbol peruano. Se trata de Edgar Lastre, futbolista que ha despertado el interés de varios equipos gracias a sus actuaciones con CD Moquegua y que podría convertirse en una de las sorpresas del próximo mercado.

¿Quién es Edgar Lastre, jugador de CD Moquegua, que se perfila como fichaje estrella de Alianza Lima?

Edgar Eyffer Lastre Mercado nació el 13 de septiembre de 1999 en Guayaquil, Ecuador. Tiene 27 años, mide 1,77 metros y se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque también puede jugar en otras posiciones del frente de ataque. Es un futbolista diestro que busca aprovechar su velocidad y capacidad ofensiva para generar peligro en campo contrario.

El atacante ecuatoriano cuenta con experiencia en distintos equipos de Sudamérica. Se formó y tuvo una etapa importante en Emelec, club con el que llegó a disputar competiciones nacionales e internacionales. Posteriormente, pasó por Comerciantes Unidos de Perú, Técnico Universitario y Libertad FC de Ecuador, además de Unión Magdalena de Colombia, antes de incorporarse a CD Moquegua para la temporada 2026.

Precisamente, sus actuaciones con el conjunto moqueguano le han permitido llamar la atención en el mercado. De acuerdo con los datos, Lastre registra 9 goles y 5 asistencias en 34 partidos disputados durante la temporada 2026. Estas cifras reflejan su aporte en ataque y explican por qué su nombre aparece entre las alternativas que podrían reforzar a un equipo grande del fútbol peruano.

Edgar Lastre se perfila como fichaje de Alianza Lima. Foto: Liga 1

De esta manera, Edgar Lastre se perfila como una opción que Alianza Lima tendría en consideración para fortalecer su ofensiva de cara al 2027, sobre todo, tras la posible marcha de Eryc Castillo a fin de temporada. Sin embargo, su posible llegada todavía debe tomarse como un interés de mercado y no como un fichaje confirmado. Mientras tanto, el ecuatoriano buscará cerrar de la mejor manera su participación con CD Moquegua, a la espera de conocer qué le depara el próximo año en su carrera.

¿Edgar Lastre llegará a Alianza Lima para la siguiente temporada en la Liga 1?

Cabe precisar que la posibilidad de su llegada a Matute fue revelada por Alejandro Ruilova, periodista del portal ecuatoriano Teradeportes. Según su información, el extremo se encuentra en el radar de varios clubes, tanto del campeonato peruano como del extranjero, pero Alianza Lima sería uno de los equipos que llevaría ventaja en la disputa por sus servicios. Por el momento, no existe un anuncio oficial ni una confirmación de que las negociaciones hayan llegado a buen puerto.