¡Mucha atención! Una joven de 21 años originaria del Líbano ha denunciado a un funcionario de un centro de detención de inmigrantes en Texas por agresión sexual. Según lo expuesto en su reciente declaración, el empleado le habría propuesto asistencia para obtener la residencia permanente (Green Card) a cambio de favores sexuales.

Esta grave acusación ha generado preocupación sobre las condiciones y el trato a los inmigrantes en estos centros. ¿Qué más se sabe al respecto? AQUÍ todos los detalles de la denuncia.

Mujer denuncia a agente ICE por ofrecerle ayuda para la Green Card a cambio de favores sexuales

Tal como expuso 'Newsweek' y otros portales, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Markell Wallace, se encuentra enfrentando graves acusaciones de agresión sexual contra una mujer detenida en Texas.

Mujer denuncia a agente ICE por agresión sexual e insinuaciones.

La denuncia fue presentada ante la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y evidencia, sin duda, un caso alarmante de abuso de poder. La víctima, identificada como Rahaf Ali Almerhij, de 21 años y originaria del Líbano, fue arrestada en febrero de 2026 cerca del Valle del Río Grande .

Según un reportaje de 'Newsweek' y los testimonios de Almerhij, el incidente ocurrió en abril de 2026 en el Centro de Detención El Valle, en Raymondville, Texas. Esto sucedió luego de que su abogado se retirara de su defensa, dejándola sin representación legal.

Almerhij relata que Wallace la llamó bajo el pretexto de revisar su situación migratoria antes de una entrevista con otros investigadores. La llevó a una habitación aislada, donde presuntamente la tocó sexualmente sin su consentimiento. La mujer también afirmó que el agente la coercionó, prometiéndole la ansiada Green Card y amenazando con encarcelar y deportar a su esposo si ella rechazaba sus insinuaciones . Este caso pone de relieve preocupaciones sobre el abuso de autoridad en el sistema de inmigración.

¿Cuál es el estado actual de esta investigación?

La denuncia se incluye en un conjunto de quejas formales enviadas al organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG) para su análisis.

Hasta la divulgación de los informes en noviembre de 2026, este caso permanece bajo revisión tanto administrativa como federal, debido a alegaciones de conducta inapropiada y abuso de poder.