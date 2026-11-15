Jorge Luna, dueño del Domingo Dianderas, rompió su silencio tras eliminación en Copa Perú

Domingo Dianderas, uno de los clubes más mediáticos de la Copa Perú 2026, fue eliminado en los octavos de final del certamen tras caer por 2-0 ante Bella Esperanza en el encuentro de vuelta y 3-1 en el marcador global, en un partido que se vio marcado por la polémica expulsión de Jean Deza a los 56 minutos por un pisotón a uno de los rivales. Tras el final del compromiso, Jorge Luna, presidente y dueño del club, rompió su silencio tras la eliminación con un firme mensaje.

Jorge Luna, dueño de Domingo Dianderas, rompió su silencio tras eliminación de Copa Perú

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, el también humorista dedicó un mensaje a toda la hinchada del cuadro chinchano y ofreció disculpas por no conseguir avanzar en el torneo. No obstante, se comprometió a seguir trabajando para que el próximo año lleguen fortalecidos para lograr el ansiado ascenso a la Liga 2.

“ Mi gente de Chincha: quería darles una alegría, créanme que lo dimos todo. Lo siento. Nos vemos el próximo año. Más fuertes, más unidos y con el mismo sueño, llevar fútbol profesional a Chincha ”, fue el mensaje de Luna en sus redes sociales.

Jorge Luna se pronunció tras eliminación de Domingo Dianderas

De esta manera, Jorge Luna dejó en claro que la eliminación de Domingo Dianderas no significa el final de su proyecto deportivo y reafirmó su compromiso de seguir apostando por el fútbol chinchano. El presidente del club también expresó su intención de fortalecer al equipo de cara a la próxima edición de la Copa Perú, con el objetivo de conseguir el ascenso al fútbol profesional y cumplir el sueño de toda su hinchada.

Jean Deza dejó con 10 hombres a Domingo Dianderas y terminaron eliminados de la Copa Perú

Corría el minuto 53 del segundo tiempo con el marcador a favor de Bella Esperanza por 2-0, cuando un jugador del equipo rojo terminó tendido en el suelo tras disputar un balón dividido con Jean Deza. El 'Ratón' terminó pisando a su rival, desatando la indignación del equipo de Cañete y una gresca dentro del terreno de juego.

Inmediatamente, el árbitro expulsó a Deza, dejando en desventaja numérica a su equipo. El marcador no se movería más y Bella Esperanza obtuvo su pase a los cuartos de final, dejando en el camino al equipo de Jorge Luna.