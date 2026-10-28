Jean Deza pone fin a los rumores sobre su salida de Dianderas: “El loquito tiene que estar fino”

Jean Deza volvió a dar de qué hablar tras la reciente polémica por su fichaje por Domingo Dianderas. Como se recuerda, el 'Ratón' fue anunciado entre bombos y platillos por el equipo vinculado al conocido comediante Jorge Luna para disputar las instancias decisivas de la Copa Perú 2026. Sin embargo, el atacante puso en duda su continuidad sin siquiera haber debutado. Ante ello, Deza se pronunció a través de sus redes sociales y dejó sorpresivas palabras que buscan poner fin a los rumores sobre su posible desvinculación.

Jean Deza sobre los rumores sobre su desvinculación con Domingo Dianderas

Luego de las dudas sobre su continuidad en Domingo Dianderas, Jean Deza decidió pronunciarse para aclarar la situación. A través de una transmisión en vivo por TikTok, el atacante llevó tranquilidad y confirmó que estará presente en el partido de vuelta frente a Atlético Torino, que se disputará en Ica.

“Tranquilos, ya mañana estoy en Chincha, no se preocupen. Mañana nos estamos viendo por Chincha, que va a ser mi primer entrenamiento allá. Creo que va a ser como en la tarde. Así que duérmanse, mis niños, que el loquito tiene que estar fino”, señaló el ex Montpellier.

Jean Deza sorprendió al poner en duda su continuidad en Domingo Dianderas

Como se recuerda, el 'Ratón' habló sobre lo difícil que es disputar el denominado fútbol macho y aseguró que para él resulta una experiencia totalmente nueva. “Es una experiencia nueva. No ha sido la mejor, la verdad. La Copa Perú es jod…, pero bueno, es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”

“Sí, la verdad que muy dura, la verdad que estoy analizando si voy a seguir, porque la verdad que estaba jodido, pero bueno, vamos a conversarlo y vamos a ver qué pasa”, culminó.