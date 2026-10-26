Jean Deza sorprende con declaración tras ser anunciado en Domingo Dianderas: "No sé si voy a seguir"

Luego de anunciarse su flamante fichaje por Domingo Dianderas para disputar la Copa Perú y buscar el ascenso a la Liga 2 2027, una reciente declaración de Jean Deza ha puesto en duda su continuidad en dicha institución. ¿Qué pasó?

En primer término, el 'Ratón' aseguró que está feliz de tener nuevo equipo y demostrar que su talento se mantiene vigente y espera que esta sea su vitrina para volver a un club de la Liga 1.

“Feliz de volver después de mucho tiempo, entonces lo único que me queda es trabajar y pensar hacer bien las cosas para el otro año estar en Primera”, dijo Deza en declaraciones para Inka Digital.

Jean Deza fue presentado en Domingo Dianderas

Sin embargo, el atacante habló sobre lo difícil que es disputar el denominado 'fútbol macho' y aseguró que para él resulta una experiencia completamente buena.

“Es una experiencia nueva. No ha sido la mejor, la verdad. La Copa Perú es jod…, pero bueno, es lo que me toca, donde tengo que estar y dar lo mejor para poder el otro año volver a Primera”, agregó Deza, quien luego puso en duda su continuidad en el cuadro cuyo propietario es el comediante Jorge Luna.

“Sí, la verdad que muy dura, la verdad que estoy analizando si voy a seguir, porque la verdad que estaba jodido, pero bueno, vamos a conversarlo y vamos a ver qué pasa”, culminó.

Video: Inka Digital.

¿Cómo quedó Domingo Dianderas en la Copa Perú?

Domingo Dianderas empató 1-1 ante Atlético Torino en Talara, por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026. La vuelta se disputa el 1 de noviembre del 2026.