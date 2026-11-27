¡Mucha atención! Tasa Coffee Roasters, una cafetería situada en el área de West Humboldt Park en Chicago, Estados Unidos, comunicó recientemente su cierre definitivo. Esta decisión se da tras un intenso boicot por parte de la comunidad y la renuncia de su equipo de trabajo, lo que ha generado un fuerte impacto en el negocio. ¿Cuál es la situación actual y qué expuso la comunidad al respecto?

Cafetería propiedad de latinos en EE. UU. cierra por insólita razón: acusan a fundador de trabajar con ICE

Tal como informó 'The New York Times', una cafetería situada en el área de West Humboldt Park en Chicago anunció su cierre definitivo en noviembre de 2026, luego de la renuncia de su personal y cuestionadas acusaciones. La controversia comenzó el 22 de noviembre, cuando una publicación en Reddit reveló que Pierre Márquez, esposo de la propietaria Jackie Márquez, figuraba en una base de datos no oficial como supervisor de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Aunque los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan a un empleado con el mismo nombre, la agencia no ha confirmado su identidad. Jackie Márquez, por su parte, se declaró única dueña del establecimiento, pero no aclaró si su esposo tenía vínculos laborales con ICE . Aquella situación generó una fuerte indignación en la comunidad, especialmente porque la cafetería mostraba carteles de apoyo a los inmigrantes.

Vale mencionar que el 23 de noviembre, los baristas y tostadores realizaron un paro laboral y renunciaron en protesta por cualquier conexión con ICE, mientras que activistas locales promovieron un boicot en redes sociales. Finalmente, ante la falta de personal y el rechazo de los clientes, Jackie Márquez confirmó el cierre definitivo del negocio, lamentando la pérdida de nueve empleos.

¿Cuál fue la reacción de los trabajadores frente a la acusación?

La respuesta ante las acusaciones contra la empresa Tasa Coffee Roasters fue inmediata y se intensificó en menos de 48 horas, abarcando a los empleados, líderes comunitarios, comercios locales y funcionarios electos de Chicago.

El 23 de noviembre, baristas y tostadores renunciaron a sus labores al conocer las denuncias a través de Reddit. Antes de su salida, colocaron carteles en las ventanas del local, en los que expresaron su rechazo a cualquier vínculo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmando lo siguiente:

"No respaldamos, toleramos, apoyamos ni aceptamos a ninguna persona u organización vinculada a ICE. Como baristas, estamos deliberando sobre qué medidas debemos tomar", mencionaron. Posteriormente, formalizaron su salida, dejando claro su desacuerdo con la situación.