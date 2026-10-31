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Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 31 octubre EN VIVO: números ganadores del premio mayor

Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 de octubre, y conoce el número ganador del sorteo que pone en juego un premio mayor de $15.000 millones.

Angie De La Cruz
Mira los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 octubre de 2026.
Mira los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

21:49

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 de octubre de 2026, correspondiente al sorteo 4648, asciende a 15.000 millones de pesos colombianos ($15.000.000.000).

21:27

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega hoy, sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:30 p. m. (hora de Colombia).

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¡Hoy puede ser tu día de la suerte! La Lotería de Boyacá regresa a Colombia con una emocionante edición por Halloween este sábado 31 de octubre de 2026. ¿Ya compraste tu boleto? En esta edición de Líbero podrás seguir los resultados EN VIVO del premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos, secos y mucho más.

Resultados del sorteo de la lotería Sinuano Dís y Noche en Colombia.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 30 de octubre: cómo jugó y resultados del último sorteo

Lotería de Boyacá HOY, sábado 31 octubre: ver resultados del premio mayor

21:49
31/10/2026

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 de octubre de 2026, correspondiente al sorteo 4648, asciende a 15.000 millones de pesos colombianos ($15.000.000.000).

21:27
31/10/2026

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega hoy, sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:30 p. m. (hora de Colombia).

21:00
31/10/2026

Bienvenidos

Este sábado 31 de octubre, la expectativa crece entre los participantes de la Lotería de Boyacá, que esperan conocer los números ganadores del sorteo de esta noche y descubrir si la suerte está de su lado. Sigue aquí la transmisión EN VIVO y revisa el resultado del premio mayor.

¿Cuáles son los premios para la Lotería de Boyacá de hoy?

La Lotería de Boyacá de hoy, sábado 31 de octubre trae grandes oportunidades de ganar con su sorteo 4648. El premio mayor asciende a $15.000 millones de pesos colombianos.

Además, por Halloween, la entidad presenta un lanzamiento adicional con un kit especial que incluye una consola de videojuegos, una bicicleta, una computadora portátil y un parlante Alexa. Así, los participantes podrán aspirar a premios que combinan dinero y tecnología.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de octubre

Los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de octubre de 2026 del sorteo 4647 fueron:

  • Número ganador: 5707
  • Serie: 232
Lotería de Boyacá

Billete del sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 31 octubre.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar los boletos de la Lotería de Boyacá en Colombia a través de diferentes canales autorizados, tanto presenciales como digitales. Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Vendedores de lotería: puedes adquirir tu billete con un lotero de confianza.
  • Puntos de venta autorizados: como los establecimientos de Baloto, Gana, Paga Todo Bogotá y JER Boyacá, entre otros.
  • Compra por internet: a través de las plataformas oficiales de venta en línea, como LottiRed y Loticolombia.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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