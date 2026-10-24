RESULTADOS Lotería de Boyacá HOY, sábado 24 de octubre EN VIVO: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

HOY, sábado 24 de octubre de 2026, sigue EN VIVO los resultados de la Lotería de Boyacá y descubre cuáles son los números ganadores del último sorteo, incluida la combinación que se llevará el esperado premio mayor de $15.000 millones de pesos. Revisa las cifras oficiales, verifica tu billete y conoce si la fortuna estuvo de tu lado en una nueva edición de uno de los sorteos más esperados por los colombianos.

Lotería de Boyacá HOY, sábado 24 de octubre: resultados del premio mayor 20:36 ¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá? El premio mayor de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de octubre de 2026, es de $15.000 millones de pesos colombianos. 20:34 Bienvenidos Acompáñanos EN VIVO para conocer los números ganadores y descubrir si la suerte está de tu lado en esta nueva edición de uno de los sorteos más esperados de Colombia: Lotería de Boyacá de HOY, sábado 24 de octubre. Revisa los resultados del premio mayor y los demás premios.

Últimos resultados Lotería de Boyacá del sábado 17 de octubre

La Lotería de Boyacá del sábado 17 de octubre de 2026 realizó su sorteo 4646, una nueva oportunidad para que los participantes ganen el esperado premio mayor. Revisa los últimos resultados oficiales, verifica el número ganador y la serie correspondiente para comprobar si la suerte estuvo de tu lado.

Número ganador: 5480

Serie: 426

Números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá del 17 de octubre.

¿Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá se pueden comprar en puntos de venta autorizados de Colombia y a través de plataformas digitales oficiales, como LottiRed y Loticolombia. También están disponibles en puntos Baloto, Gana, máquinas LottiRed y Sipaga, puntos Paga Todo Bogotá y establecimientos JER Boyacá y Amazonas, entre otros distribuidores autorizados.

¿Cómo se gana en la Lotería de Boyacá?

Para ganar en la Lotería de Boyacá, debes acertar los cuatro números del premio mayor y la serie que aparecen en tu billete. Sin embargo, también puedes obtener premios secundarios si coincides con algunas de las cifras del resultado oficial o con las combinaciones de los premios secos, según el plan de premios vigente. La lotería ofrece distintas categorías, como Fortuna, Alegría, Esperanza, Berraquera, Optimismo y Valentía.