Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre EN VIVO: resultados y número ganador del último sorteo

HOY, sábado 24 de octubre de 2026, sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día y descubre cuál es el número ganador del último sorteo. Revisa la combinación oficial, compara tus cifras y mantente atento a las actualizaciones para conocer si la fortuna estuvo de tu lado. ¿Será tu día de suerte?

PUEDES VER: Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 23 de octubre de 2026

Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre: mira los ganadores 14:18 Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día 13:49 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 13:46 Bienvenidos La suerte vuelve a estar presente en Colombia con una nueva edición del popular sorteo, Sinuano Día. Sigue EN VIVO la información de la jornada y descubre cuál fue el número ganador.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en establecimientos habilitados para comercializar apuestas de chance en Colombia. También existen opciones digitales, como la plataforma de la Red de Servicios de Córdoba (Record), según la disponibilidad y las condiciones del operador.