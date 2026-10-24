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Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre EN VIVO: resultados y número ganador del último sorteo

Estos son los resultados del Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre. Revisa el número ganador del último sorteo y verifica si tu apuesta resultó premiada.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

13:49

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

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HOY, sábado 24 de octubre de 2026, sigue EN VIVO los resultados del Sinuano Día y descubre cuál es el número ganador del último sorteo. Revisa la combinación oficial, compara tus cifras y mantente atento a las actualizaciones para conocer si la fortuna estuvo de tu lado. ¿Será tu día de suerte?

Resultados del sorteo Sinuano Noche en Colombia.

PUEDES VER: Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 23 de octubre de 2026

Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre: mira los ganadores

14:18
24/10/2026

Transmisión en vivo del sorteo Sinuano Día

13:49
24/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:46
24/10/2026

Bienvenidos

La suerte vuelve a estar presente en Colombia con una nueva edición del popular sorteo, Sinuano Día. Sigue EN VIVO la información de la jornada y descubre cuál fue el número ganador.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en establecimientos habilitados para comercializar apuestas de chance en Colombia. También existen opciones digitales, como la plataforma de la Red de Servicios de Córdoba (Record), según la disponibilidad y las condiciones del operador.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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