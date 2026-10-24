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Resultados Sinuano Noche HOY, sábado 24 de octubre EN VIVO: números ganadores del sorteo

Mira los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre, revisa los números ganadores del sorteo y descubre si tu apuesta fue premiada.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre.
Revisa los resultados del último sorteo Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Sigue los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre, y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de esta popular lotería colombiana. Revisa EN VIVO las cifras premiadas, consulta cómo quedó el resultado oficial y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación ganadora. ¡Mantente atento a las actualizaciones y no te pierdas ningún detalle del sorteo!

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre: resultados y número ganador del último sorteo

Resultados Sinuano Noche HOY, sábado 24 de octubre: ver los números ganadores

20:30
24/10/2026

¿A qué hora juega el Sinuano Noche de hoy?

El Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre de 2026, se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia), con transmisión por Telecaribe.

20:27
24/10/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO la última actualización del sorteo Sinuano Noche y descubre cuáles son los números ganadores de esta jornada. Mantente atento a los resultados oficiales y verifica tu jugada para saber si la suerte está de tu lado. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Modalidades del sorteo Sinuano

El Sinuano Día y Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta en Colombia, que permiten participar según la cantidad de cifras elegidas y el orden en que aparecen en el resultado ganador. Entre las principales opciones se encuentran las siguientes:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: debes acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: debes acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: debes acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en otro orden.
  • Dos cifras o pata: debes acertar las dos últimas cifras del resultado ganador.
  • Una cifra o uña: debes acertar la última cifra del número ganador.
  • Quinta balota: es una cifra adicional que permite participar en modalidades específicas, de acuerdo con las reglas del juego.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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