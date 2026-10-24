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Resultados Sinuano Noche HOY, sábado 24 de octubre EN VIVO: números ganadores del sorteo
Mira los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre, revisa los números ganadores del sorteo y descubre si tu apuesta fue premiada.
Sigue los resultados del Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre, y descubre cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de esta popular lotería colombiana. Revisa EN VIVO las cifras premiadas, consulta cómo quedó el resultado oficial y comprueba si tu apuesta coincide con la combinación ganadora. ¡Mantente atento a las actualizaciones y no te pierdas ningún detalle del sorteo!
Resultados Sinuano Noche HOY, sábado 24 de octubre: ver los números ganadores
¿A qué hora juega el Sinuano Noche de hoy?
El Sinuano Noche de HOY, sábado 24 de octubre de 2026, se juega a las 10:30 p. m. (hora de Colombia), con transmisión por Telecaribe.
Bienvenidos
Sigue EN VIVO la última actualización del sorteo Sinuano Noche y descubre cuáles son los números ganadores de esta jornada. Mantente atento a los resultados oficiales y verifica tu jugada para saber si la suerte está de tu lado. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
Modalidades del sorteo Sinuano
El Sinuano Día y Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta en Colombia, que permiten participar según la cantidad de cifras elegidas y el orden en que aparecen en el resultado ganador. Entre las principales opciones se encuentran las siguientes:
- Cuatro cifras directo o superpleno: debes acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: debes acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
- Tres cifras directo: debes acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: debes acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en otro orden.
- Dos cifras o pata: debes acertar las dos últimas cifras del resultado ganador.
- Una cifra o uña: debes acertar la última cifra del número ganador.
- Quinta balota: es una cifra adicional que permite participar en modalidades específicas, de acuerdo con las reglas del juego.
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