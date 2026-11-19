Universitario de Deportes tendrá una prueba de fuego en la última fecha del Torneo Clausura cuando visite a Sport Huancayo. Los cremas llegan con varias ausencias al encuentro que definirá si juegan una final directa contra Alianza Lima o disputarán semifinales. Entre las bajas confirmadas está Gianluca Lapadula, quien no viajará con el plantel tras lesionarse en el último amistoso de la selección peruana contra Bolivia.

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Ante esta sensible baja en la ofensiva merengue y a pocos días de enfrentar al 'Rojo Matador', el técnico Fabián Bustos ya tendría decidido al reemplazo de 'Lapagol' y acompañante de Alex Valera para el partido en la Ciudad Incontrastable.

Fabián Bustos eligió al reemplazo de Gianluca Lapadula para el Universitario vs Sport Huancayo

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, Fabián Bustos apostará por José 'Tunche' Rivera como el reemplazo de Gianluca Lapadula para el partido en Huancayo. Según el citado comunicador, el atacante de 29 años fue probado en la práctica de este jueves junto al 'Rifle' y todo indicaría que ambos comandarán la ofensiva de la 'U' contra el equipo de Richard Pellejero.

"Mucho se hablaba de que Flores podía ser el acompañante de Valera. En la práctica de hoy, Fabián Bustos probó, entendemos, al 'Tunche' Rivera. El 'Tunche' Rivera fue probado en la práctica de fútbol que se ha hecho hoy en Universitario de Deportes en el ataque junto a Alex Valera . El sistema es el mismo. Es, tal vez, la última gran oportunidad para él porque después, en una eventual semifinal o final, ya con todos recuperados, tal vez no tenga la chance de arrancar", dijo en el programa 'Hablemos de MAX'.

(VIDEO: L1 MAX)

De esta forma, el 'Tunche' Rivera tendría la responsabilidad de cubrir una baja importante en el esquema ofensivo de Fabián Bustos. Universitario buscará imponer condiciones en la altura de Huancayo y conseguir el resultado que le permita acercarse al título nacional sin pasar por las semifinales.

'Tunche' Rivera se perfila como titular ante Sport Huancayo

Universitario y sus cuatro bajas para enfrentar a Sport Huancayo

Gianluca Lapadula (distención muscular)

Horacio Calcaterra (golpe en el tobillo derecho)

Lisandro Alzugaray (recuperado de un desgarro, pero no será convocado por precaución)

Jorge Murrugarra (suspendido por acumulación de amarillas)

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Vale precisar que el partido entre Universitario y Sport Huancayo está pactado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.