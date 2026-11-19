El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se define este domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva. Universitario de Deportes ganó el partido de ida y tiene la chance de ser campeón nacional, mientras que Alianza Lima espera remontar la serie para alargar la definición con un playoff adicional.

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Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina

Se confirmó que el duelo entre Alianza Lima vs Universitario será transmitido en señal abierta por América , además también puede verse ONLINE por la plataforma América TVGO. Recordemos que también tienes la opción de Bicolor+ Premium vía TV 360 By Bitel.

Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2026

La 'U' se impuso por 3-1 a las 'íntimas' en la final ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina, por lo que tiene la primera opción de quedarse con el segundo certamen corto de la temporada y ganar el título absoluto, además con el morbo deportivo que significaría coronarse en Matute.

Sin embargo, el cuadro bicampeón quiere remontar la serie con el apoyo de su afición, aunque sufrirá la baja confirmada de la colombiana Estefanía González, quien sufrió una grave lesión en el duelo de semifinales ante Sporting Cristal.

Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la final de la Liga Femenina

Recordemos que si Alianza Lima gana el Clausura, habrá una final nacional de ida y vuelta, también con Universitario. Asimismo, si las 'Leonas' mantienen la ventaja, ganarán el título nacional y clasificarán a la Copa Libertadores Femenina 2027.

El clásico femenino se juega este domingo 22 de noviembre a partir de las 11.00 a. m. hora local, en el estadio Alejandro Villanueva.