En medio de la recta final del Torneo Clausura, acaba de surgir un nuevo problema en la Liga Femenina 2026. Sucede que Defensoras del Ilucán, club de la ciudad de Cutervo, anunció que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales (caso FIFA y TAS) para evitar el descenso debido a que señalan que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha malinterpretado el reglamento sobre la pérdida de categoría, pues aumentaron esto de dos a tres cupos.

De acuerdo a la palabra del presidente del club cajamarquino, Juber Jonatan Gonzales Camacho, la LFPP había descendido de manera administrativa a Biavo FC cuando este club fue destituido del torneo nacional a inicios de la temporada. Sin embargo, a días de que se juegue la segunda final del Torneo Clausura, emitieron un comunicado en el que señalaban que se aplicará un tercer descenso, lo cual terminaría perjudicando a Defensoras del Ilucán que marcha en la décima casilla de la tabla de posiciones.

"La Liga de Fútbol Profesional, mediante un documento, manifestó que el club Biavo es un descenso administrativo y que acompañaría al equipo que está en la casilla 11 (UNSAAC), pero faltando 2 fechas, mandan un documento donde el Biavo no es una baja, sino que habrán 2, entonces serían tres descensos ", declaró el mandamás de Defensoras del Ilucán en una conferencia de prensa.

Cuando fue consultado sobre las acciones que tomarán, Juber Gonzales señaló que el primer paso fue intentar reunirse con los directivos de la Liga de Fútbol Profesional. Sin embargo, ante la falta de una respuesta, recurrirán a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y si es que tampoco reciben una solución, entonces irán a instancias internacionales como la FIFA y, posteriormente, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"La liga de fútbol profesional es el que aplica las sanciones, porque pertenecemos ahí. Pero cuando la Liga de Fútbol Profesional a nosotros, en varias oportunidades, no nos ha permitido hacer valer nuestro derecho y poder reunirnos para tratar este tema, es que recurrimos a la FPF para sostener una reunión con el presidente (Agustín Lozano), que en el orden regular es la segunda instancia para nosotros presentar nuestro justo reclamo. Posterior a ello, si la FPF no nos hicera caso, ya viene lo que es la FIFA, donde presentaremos la demanda y posterior a ello, viene el TAS", finalizó el directivo.

¿Por qué Defensoras del Ilucán busca quedarse en Primera División?

El cuadro de Cutervo emitió un pronunciamiento en el que expone sus argumentos legales y expresa su desacuerdo con el criterio de la LFPP. Según la interpretación de esta institución, los lineamientos jurídicos internacionales y la jurisprudencia indican que la desafiliación o exclusión de un club conlleva la pérdida de su categoría y su colocación en el último puesto de la tabla acumulada.

Con base en esta postura, Defensoras del Ilucán argumenta que el descenso de la temporada debería aplicarse únicamente al equipo que ocupa el penúltimo lugar, que, según su interpretación, corresponde a UNSAAC, mientras que Biavo FC sería el primer equipo en descender.

El club advierte que una interpretación diferente de estas disposiciones podría afectar sus derechos deportivos, por lo que mantiene su reclamo ante la FPF y no descarta la posibilidad de recurrir a la FIFA y al TAS.