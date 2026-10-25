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Sinuano Día de HOY, domingo 25 de octubre EN VIVO: resultados y cómo jugó el último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 25 de octubre, conoce los números ganadores del último sorteo y descubre cómo jugó la popular lotería.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 25 de octubre de 2026.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 25 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

14:33

Resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 25 de octubre

Estos fueron los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 25 de octubre del 2026: 6918 | La Quinta: 4.

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El sorteo del Sinuano Día de este domingo, 25 de octubre, despierta la expectativa de miles de jugadores que esperan conocer los números ganadores y probar su suerte. Sigue EN VIVO los resultados del último sorteo, descubre qué cifras salieron premiadas y revisa cómo jugó esta popular lotería colombiana para mantenerte al tanto de todas las novedades.

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día de HOY, sábado 24 de octubre de 2026.

PUEDES VER: Sinuano Día del sábado 24 de octubre: resultados del último sorteo

RESULTADOS Sinuano Día de hoy, domingo 25 de octubre: números ganadores

14:33
25/10/2026

Resultados del Sinuano Día de HOY, domingo 25 de octubre

Estos fueron los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 25 de octubre del 2026: 6918 | La Quinta: 4.

14:25
25/10/2026

TRANSMISIÓN EN LÍNEA del Sinuano Día

 

13:31
25/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA de HOY?

El Sinuano Día se emite de lunes a domingo a las 2.30 p. m. Este programa ofrece una variedad de contenidos que buscan entretener e informar a sus participantes.

13:15
25/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, domingo 25 de octubre

Revisa EN VIVO los resultados del Sinuano Día de hoy. Conoce cuáles serán los números ganadores y comprueba si la suerte estará de tu lado. Mantente atento a cada actualización y conoce todos los detalles de esta nueva edición del popular chance colombiano.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche se pueden comprar en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y otros distribuidores oficiales en Colombia. También existe la opción de participar por internet mediante la plataforma de Record o sitios digitales habilitados por operadores autorizados. Se recomienda verificar que el establecimiento o la plataforma estén autorizados y conservar el comprobante de la apuesta para consultar los resultados y reclamar un posible premio.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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