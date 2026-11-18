HOY, jueves 19 de noviembre, regresa el esperado sorteo del Sinuano Noche. Conoce si sus números elegidos resultan ganadores y sigue nuestra cobertura EN VIVO para consultar los resultados oficiales, descubre el número ganador y verifica tu apuesta.

resultados sinuano Noche de HOY, jueves 19 de noviembre 20:05 ¡Bienvenidos! Esta noche conoceremos los números ganadores de uno de los sorteos más esperados de Colombia. Sigue nuestra cobertura EN VIVO, revisa los resultados oficiales y comprueba si la suerte está de tu lado del Sinuano Noche de HOY, jueves 19 de noviembre.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en los sorteos del Sinuano Día y Sinuano Noche se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en establecimientos aliados habilitados en Colombia.

También existe la opción de realizar apuestas por internet mediante los canales digitales oficiales de la Red de Servicios de Córdoba (Récord) y otras plataformas que cuenten con autorización y convenio vigente. Antes de efectuar una compra en línea, verifica que se trate de un operador autorizado y conserva el comprobante de tu apuesta para consultar los resultados o reclamar un eventual premio.