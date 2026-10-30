0

Sinuano Día HOY, viernes 30 de octubre de 2026, EN VIVO: cómo jugó y resultados del último sorteo

Consulta EN VIVO los números ganadores del Sinuano Día y Noche de este viernes 30 de octubre de 2026, y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

María Zapata
Resultados del sorteo de la lotería Sinuano Día en Colombia
Resultados del sorteo de la lotería Sinuano Día en Colombia | Composición: María Zapata | Líbero

MOMENTOS DESTACADOS

14:38

RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY

Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, viernes 30 de octubre: 7218 | La Quinta: 3

COMPARTIR

Este viernes 30 de octubre de 2026, consulta los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia y descubre los números ganadores de cada sorteo. El Sinuano Día se juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche está programado para las 10.30 p. m., hora colombiana. Aquí encontrarás los resultados actualizados, las cifras oficiales de cada edición y la información necesaria para verificar tu apuesta. Ten a mano tu tiquete y comprueba si tu número coincide con el resultado ganador. ¡Consulta el Sinuano de este viernes 30 de octubre de 2026 y mantente al tanto de los últimos resultados de esta lotería colombiana!

Consulta los resultados del sorteo Sinuano Noche de HOY, jueves 29 de octubre.

PUEDES VER: Sinuano Día del jueves 29 de octubre: revisa los resultados y números ganadores

Sinuano Día de HOY, viernes 30 de octubre: mira los resultados y ganadores

14:38
30/10/2026

RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY

Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, viernes 30 de octubre: 7218 | La Quinta: 3

14:23
30/10/2026

TRANSMISIÓN EN LÍNEA

 

13:22
30/10/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día de HOY?

El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 30 de octubre de 2026, está programado para las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

13:05
30/10/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 30 de octubre

Consulta EN VIVO los sorteos del Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 30 de octubre de 2026. Revisa el número ganador de cada jornada y verifica si la suerte está de tu lado.

¿Qué es el Sinuano?

El término Sinuano hace referencia principalmente a un popular juego de azar o lotería de Colombia, originario del departamento de Córdoba, en la región Caribe. Consiste en acertar una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999. Sus sorteos se realizan diariamente en dos ediciones, conocidas como Sinuano Día y Sinuano Noche, y los premios varían según la cantidad de cifras acertadas. Al acertar la combinación exacta, se puede obtener un premio de hasta 4.500 veces el valor apostado, de acuerdo con las condiciones del juego.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Le respondió? Giuli Cunha realiza fuerte publicación en medio de acusación de Ana Paula de mandarle besos a Paolo

  2. Sinuano Día HOY, viernes 30 de octubre de 2026, EN VIVO: cómo jugó y resultados del último sorteo

  3. Sinuano Día y Noche del jueves 29 de octubre: revisa los resultados y números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano