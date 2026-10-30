Sinuano Día HOY, viernes 30 de octubre de 2026, EN VIVO: cómo jugó y resultados del último sorteo

Este viernes 30 de octubre de 2026, consulta los resultados del Sinuano Día y Noche en Colombia y descubre los números ganadores de cada sorteo. El Sinuano Día se juega a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche está programado para las 10.30 p. m., hora colombiana. Aquí encontrarás los resultados actualizados, las cifras oficiales de cada edición y la información necesaria para verificar tu apuesta. Ten a mano tu tiquete y comprueba si tu número coincide con el resultado ganador. ¡Consulta el Sinuano de este viernes 30 de octubre de 2026 y mantente al tanto de los últimos resultados de esta lotería colombiana!

Sinuano Día de HOY, viernes 30 de octubre: mira los resultados y ganadores 14:38 RESULTADOS DEL SINUANO DÍA DE HOY Estos fueron los números ganadores del Sinuano Día de hoy, viernes 30 de octubre: 7218 | La Quinta: 3 14:23 TRANSMISIÓN EN LÍNEA 13:22 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día de HOY? El sorteo del Sinuano Día de HOY, viernes 30 de octubre de 2026, está programado para las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 13:05 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 30 de octubre Consulta EN VIVO los sorteos del Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 30 de octubre de 2026. Revisa el número ganador de cada jornada y verifica si la suerte está de tu lado.

¿Qué es el Sinuano?

El término Sinuano hace referencia principalmente a un popular juego de azar o lotería de Colombia, originario del departamento de Córdoba, en la región Caribe. Consiste en acertar una combinación de cuatro cifras, del 0000 al 9999. Sus sorteos se realizan diariamente en dos ediciones, conocidas como Sinuano Día y Sinuano Noche, y los premios varían según la cantidad de cifras acertadas. Al acertar la combinación exacta, se puede obtener un premio de hasta 4.500 veces el valor apostado, de acuerdo con las condiciones del juego.